Abstenção de 22,5% marca votação em SP no primeiro turno

As Eleições Gerais de 2026 em São Paulo revelaram uma taxa de abstenção de 22,5%, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Este número ultrapassou a média nacional, que ficou em 21,6%.

Com um total de mais de 34,1 milhões de eleitores habilitados, cerca de 7,6 milhões deles não compareceram às urnas no domingo (4). Na capital paulista, essa abstenção foi ainda maior, alcançando 23,4% do eleitorado, equivalente a mais de 2,1 milhões de eleitores ausentes.

Comparativo Com Eleições Anteriores

A taxa de abstenção atual representa um crescimento em relação à eleição anterior, onde 21,6% dos eleitores se ausentaram, totalizando 7,4 milhões. Em 2018, o cenário foi semelhante, com 21,5% de abstenção e 7,1 milhões de eleitores que não votaram.

Manifestação dos Eleitores

Em relação às opções de voto, 1,3 milhão de eleitores decidiram votar em branco para o governo do estado, o que corresponde a 5,11% do total. Os votos nulos somaram 1,9 milhão, representando 7,3% dos votos válidos.

Na disputa por duas vagas ao Senado, contabilizaram-se 4,2 milhões de votos em branco (8,1%) e 5,1 milhões de votos nulos (9,7%). Para a Câmara Federal, o total de votos brancos foi superior a 1,5 milhão (5,9%), enquanto os nulos alcançaram 1,1 milhão (4,3%).

Na eleição para a Assembleia Legislativa, os votos em branco somaram 1,8 milhão (7%) e os votos nulos foram 1,2 milhão (4,6%).