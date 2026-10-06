Abstenção nas eleições atinge 21,6% e soma 33 milhões

No primeiro turno das eleições de 2026, a abstenção alcançou um número recorde, com 33,4 milhões de eleitores ausentes, o que equivale a 21,08% do total de eleitores. Esse índice reflete um leve aumento em comparação a 2022, quando a abstenção foi de 20,9%, afetando 32,7 milhões de cidadãos, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em relação às eleições municipais de 2024, a taxa de não comparecimento neste domingo (4) é bastante próxima, considerando que há dois anos 33,7 milhões de eleitores não votaram, representando 21,68% do eleitorado. Com 158,7 milhões de eleitores elegíveis em 2026, apenas 125,2 milhões se dirigiram às urnas, resultando em um número alarmante de ausências.

Analisando o histórico das eleições gerais, a abstenção verificada em 2026 é a segunda maior, só sendo superada pela de 1998, que registrou 21,49% de não comparecimento.

Entre os eleitores que votaram, 2,3 milhões escolheram votar em branco para a presidência, o que representa 1,84% do total do eleitorado. Além disso, 3,6 milhões anularam seus votos, o que corresponde a 2,93% dos votos válidos.

Para aqueles que não participaram do primeiro turno, ainda existe a oportunidade de votar no segundo turno, desde que a regularidade de seus títulos eleitorais seja mantida.