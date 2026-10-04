Acompanhe a apuração das eleições 2026 em tempo real

A partir das 17h deste domingo (4), a Agência Brasil disponibilizará uma ferramenta interativa para que todos possam acompanhar a apuração dos votos das eleições de 2026 em tempo real. Os dados oficiais serão fornecidos diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e estarão acessíveis na página inicial do site.

Além de visualizar os resultados em âmbito nacional, os usuários terão a possibilidade de monitorar a contagem de votos em cada estado e no Distrito Federal. Essa funcionalidade se mostra essencial para quem pretende acompanhar os resultados das eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

O acompanhamento em tempo real é um complemento à ampla cobertura que a Agência Brasil realizará ao longo do ano eleitoral de 2026, assegurando que a população tenha acesso rápido e confiável às informações sobre os resultados das eleições.