Agência Brasil conquista 3º lugar no Prêmio Radar Saúde

Agência Brasil se destaca no Prêmio Radar Saúde 2026

No Prêmio Radar Saúde 2026, promovido pelo Instituto Todos Pela Saúde, a Agência Brasil obteve o terceiro lugar por sua reportagem intitulada Brasil deverá ter centro para enfrentamento de emergências em saúde. A matéria, escrita por Elaine Patrícia Cruz, enfocou o planejamento governamental para criar infraestruturas que melhorem a resposta a surtos e crises sanitárias no Brasil.

Esse prêmio recebeu 16 inscrições, todas de jornalistas que participaram do 1º Treinamento em Vigilância e Saúde Pública, um programa destinado a capacitar profissionais da mídia. Os vencedores foram divulgados na quarta-feira (30).

O primeiro lugar foi conquistado pela reportagem O que o ebola no Congo revela sobre a próxima emergência global, publicada pelo Nexo Jornal, enquanto o Portal Dráuzio Varella ficou em segundo lugar com a matéria O SUS está preparado para a próxima pandemia?.

A Agência Brasil, que integra a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), tem se destacado na cobertura de saúde nos últimos anos, recebendo prêmios que a colocam entre as instituições mais respeitadas do setor. No ano de 2025, a agência foi mencionada no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, e duas de suas jornalistas, Paula Laboissière e Tâmara Freire, foram reconhecidas como parte dos 25 jornalistas mais admirados do ano.