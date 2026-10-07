Agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira 7 de dezembro

Nesta quarta-feira (7), os candidatos que competem no segundo turno das eleições estarão envolvidos em várias reuniões na capital federal, Brasília.

Luiz Inácio Lula da Silva

O candidato do PT se reunirá com jovens parlamentares que foram eleitos, com o objetivo de traçar estratégias para sua campanha no segundo turno.

Flávio Bolsonaro

Por sua vez, o candidato do PL possui uma agenda bastante movimentada. Durante a manhã, ele participará de uma reunião com membros da Federação União Progressista. Às 11h, marcará presença em um encontro com os integrantes do partido Novo e, às 15h, reunirá candidatos do PL que obtiveram sucesso nas eleições. Todas essas atividades ocorrerão em Brasília.

A cada dia, a ordem de apresentação das agendas dos candidatos é modificada.