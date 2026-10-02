Agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira

Com a proximidade do primeiro turno das eleições de 2026, as campanhas dos candidatos ganham força nesta sexta-feira (2). As atividades programadas incluem encontros com apoiadores, comícios e caminhadas em diversas cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Montes Claros e São Paulo, além de áreas prioritárias em Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

Atividades dos Candidatos

Wilson Grassi (Democrata)

No período da tarde, ele concederá uma entrevista à emissora Sputnik Brasil.

Augusto Cury (Avante)

Realizará um ato em Brasília para protestar contra a interferência nas eleições, e ao meio-dia participará de uma entrevista na Praça dos Três Poderes.

Edmilson Costa (PCB)

À tarde, ele será entrevistado em uma rádio de Cidade de Goiás e, à noite, participará de um programa em um canal do YouTube.

Flávio Bolsonaro (PL)

À noite, estará presente no Bloquinho do Nikolas Ferreira, evento que ocorrerá em Montes Claros (MG).

Hertz Dias (PSTU)

Hoje, ele será parte de uma caminhada que terá início na Estação Anhangabaú, no centro de São Paulo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Ele realizará um ato na Candelária, no Rio de Janeiro, pela manhã, e à tarde, fará uma caminhada em Belo Horizonte, com concentração na Praça da Liberdade, na Savassi.

Renan Santos (Missão)

Fará um encontro com seus apoiadores em Volta Redonda (RJ).

Ronaldo Caiado (PSD)

Participará de uma caminhada pela manhã na região da 44 em Goiânia (GO), seguida de uma atividade à tarde na Avenida Igualdade e um bandeiraço na Avenida Anhanguera.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Ele participará de um jantar que marcará o encerramento de sua campanha em São Paulo.

Samara Martins (UP)

Participará de um comício que terminará em uma caminhada em Recife (PE).

Ainda não foram divulgadas as agendas de campanha dos candidatos Clariana Barão (DC) e Romeu Zema (Novo) até o fechamento desta matéria.

A organização da cobertura das atividades dos candidatos segue um rodízio diário em ordem alfabética.