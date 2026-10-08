Agenda dos presidenciáveis para esta quinta-feira

Nesta quinta-feira (8), os candidatos que estão no segundo turno da eleição presidencial concentram suas atividades na capital do país.

Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, do PL, começará o dia com uma reunião matinal com representantes do Podemos e com governadores eleitos. Já à noite, dará continuidade à sua tradição das quintas-feiras realizando uma live em seu canal do YouTube.

Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também está em Brasília e agendou um encontro com Sidônio Palmeira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social. Após essa reunião, Lula se encontrará com Oswaldo Malatesta, que é o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente.

A apresentação das agendas dos candidatos é alternada diariamente.