Agenda dos presidenciáveis para esta terça-feira 6

Os candidatos do segundo turno nas eleições presidenciais têm compromissos importantes programados para esta terça-feira (6) em nossas duas capitais, Brasília e Goiânia.

Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Bolsonaro iniciou seu dia com reuniões internas em Brasília, focando nos avanços de sua campanha. Mais tarde, ele viajará para Goiânia, onde se reunirá às 14h com os influentes políticos Ronaldo Caiado (PSD) e Daniel Vilela (MDB).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Do mesmo modo, Luiz Inácio Lula da Silva possui uma agenda movimentada. Ele começará seu dia participando de uma reunião de campanha no Palácio da Alvorada. Às 11h, encontrará líderes políticos no Palácio do Planalto e, à tarde, estará comprometido com uma reunião executiva relacionada à sua candidatura.