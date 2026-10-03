Agenda dos presidenciáveis para sábado (3)

No dia de hoje, conhecido por ser crucial para as campanhas, os candidatos à presidência do Brasil intensificam suas atividades na reta final antes do primeiro turno das Eleições 2026. Neste sábado (3), ações como caminhadas, carreatas e encontros com apoiadores acontecerão em diversas cidades.

Atividades dos Candidatos

Augusto Cury (Avante) começará sua agenda às 10h30, promovendo a Caminhada pela Pacificação no centro de Colina, em São Paulo.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) conduzirá uma moto-carreata pela manhã, que passará entre Santa Bárbara D’Oeste e Americana pela Rodovia SP-304. Ele se encontrará com seus apoiadores em uma nova moto-carreata no Rio de Janeiro às 15h, que ocorrerá entre os bairros Campo Grande e Bangu.

Já Hertz Dias (PSTU) fará uma reunião online com seus seguidores às 10h, antes de participar de um ato intitulado Pane no Sistema, marcado para as 16h na sede do Sindicato dos Metroviários em São Paulo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciará sua caminhada Brasil Pronto pra Mais em São Paulo, com início às 10h.

Renan Santos (Missão) estará em Santos (SP) ao meio-dia, no Panteão dos Andradas. Às 15h, ele se reunirá com apoiadores na Praça da Liberdade, de onde partirá em caminhada até o Largo São Francisco.

No estado de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) terá uma agenda repleta em Goiânia. Ele começará com uma caminhada na Avenida 24 de Outubro pela manhã, seguirá com uma carreata na região Noroeste da cidade às 10h30, e, à tarde, estará em um palanque móvel percorrendo as ruas, finalizando suas atividades em um ato na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO).

Samara Martins (UP) também se mobilizará pela manhã, realizando uma caminhada com militantes e apoiadores na Praça do Relógio, em Natal.

Até o momento da finalização desta matéria, os candidatos Clariana Barão (DC), Edmilson Costa, Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta e Wilson Grassi não haviam compartilhado suas agendas públicas para o dia.

A cobertura das ações dos candidatos segue uma ordem alfabética, assegurando um tratamento equitativo a todos durante a cobertura midiática deste evento decisivo para o futuro político do Brasil.