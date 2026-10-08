AliExpress e Correios firmam acordo para agilizar entregas

Acordo entre AliExpress e Correios visa melhor entrega no Brasil

AliExpress e Correios do Brasil estão colaborando para aprimorar a entrega de pedidos dos consumidores brasileiros. Este entendimento foi estabelecido com o objetivo de acelerar o processo de entrega, especialmente em épocas de alta demanda, como a Black Friday e o significativo dia 11 de novembro, que representa um relevante evento de compras no comércio eletrônico da China.

A redução do tempo de entrega, aumento da capacidade de processamento de encomendas e melhora na rastreabilidade dos pedidos na plataforma são as principais metas deste acordo. Esta colaboração se insere na estratégia de reestruturação dos Correios, que almeja expandir suas operações em nível internacional.

Emmanuel Rondon, presidente dos Correios, ressaltou a relevância da parceria com o AliExpress, destacando a eficiência operacional da empresa para atender a um mercado em constante crescimento. Ele também garantiu que a instituição está preparada para gerenciar o aumento previsto no volume de encomendas no fim do ano, oferecendo uma logística integrada que liga o Brasil ao comércio eletrônico global.

O acordo foi formalizado em setembro, na sede do Alibaba Group, em Hangzhou, na China.