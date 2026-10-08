Ana Elisa denuncia ameaças recebidas durante campanha eleitoral

Aos 21 anos, Ana Elisa Santos Silva, a nova deputada federal de Minas Gerais, procurou a Polícia Civil para registrar ameaças de morte e violência sexual recebidas durante sua campanha. Essa situação alarmante levou seu partido a decidir pela contratação de segurança armada para garantir sua proteção. “Chegando em Minas Gerais, já terei escolta”, declarou a jovem.

“Chegando em Minas Gerais, já terei escolta”, afirmou Ana Elisa.

Em suas redes sociais, Ana Elisa revelou prints de um e-mail datado de 5 de setembro, enviado por alguém que se diz integrante do grupo extremista Ku Klux Klan. Nesse e-mail, o remetente manifesta intolerância à presença de mulheres negras em cargos de liderança, emitindo ameaças sérias.

Destaque nas eleições

Com 524.219 votos, Ana Elisa foi a segunda candidata mais votada em Minas Gerais, superada apenas por Nikolas Ferreira (PL). Esse resultado a tornou a mulher mais votada na história do estado para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem do Brasil.

Natural de Divinópolis e estudante de Direito, Ana Elisa já trabalhou como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Sua trajetória política começou cedo, influenciada pela mãe, e ganhou destaque nas redes sociais, onde discute temas relacionados a direitos sociais, racismo e feminismo, reunindo quase 3 milhões de seguidores no Instagram.

Aumento da violência política

Organizações da sociedade civil apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um documento que sinaliza um alarmante crescimento nos casos de violência contra mulheres candidatas nas eleições de 2026. As denúncias de violência física, verbal, ameaças de morte e estupro aumentaram em 11 vezes entre 2022 e 2026.

Denúncias e apoio

Mulheres que estão enfrentando violência política podem acessar vários canais para buscar apoio e registrar suas denúncias. Entre os recursos disponíveis estão: