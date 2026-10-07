ANP leiloa mais de 320 blocos de petróleo nesta quarta

A partir desta quarta-feira (7), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) dará início ao maior leilão já realizado pela agência, que envolverá 326 blocos para a exploração e produção de petróleo e gás natural.

Detalhes do Leilão

Na sede da ANP, localizada no Centro do Rio de Janeiro, ocorrerão esses leilões, que contemplarão a oferta de 13 áreas no pré-sal, assim como dois setores na Bacia do Ceará, uma nova área reconhecida para exploração no Brasil. Com início programado para às 9h, o primeiro leilão faz parte do 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, incluindo os 13 blocos do pré-sal, que estão nas bacias de Santos e Campos.

Setores em Destaque

Na Bacia de Campos, serão disponibilizadas cinco áreas: Magnetita, Turmalina, Hematita, Larimar e Azurita. A Bacia de Santos, por sua vez, incluirá oito áreas: Jade, Aragonita, Cruzeiro do Sul, Opala, Granada, Cerussita, Rubi e Rodocrosita. Em setembro, o pré-sal representou uma parte significativa da produção nacional de petróleo e gás, com 82,6% do total produzido no país.

Participação de Empresas

Um total de catorze empresas estão qualificadas para a licitação, entre elas a Petrobras, além de gigantes multinacionais como BP, Chevron, Equinor, Shell, Sinopec e TotalEnergies. A Petrobras detém o direito de preferência para operar nos blocos licitados, podendo optar por uma participação mínima de 30% no consórcio vencedor.

Exploração em Bacias Terrestres

A segunda fase do leilão, marcada para às 14h, dará início ao 6º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão, que incluirá 313 blocos em 22 setores, abrangendo tanto a exploração onshore quanto offshore. Serão destacados os dois setores da Bacia do Ceará, que ganhou atenção após descobertas recentes na Guiana e no Suriname. Além disso, cinco blocos em áreas de acumulação marginal também estarão em disputa.

Exclusões e Ajustes

Recentemente, a ANP excluiu cinco blocos da Bacia do Parnaíba devido a um erro técnico relacionado aos critérios socioambientais, baseado em reclamações de organizações civis.

Antecedentes e esforços de exploração

Os leilões anteriores evidenciaram um grande interesse do setor, como no 3º Ciclo da Oferta de Partilha, que arrecadou quase R$ 104 bilhões, e no 5º Ciclo de Concessão, que gerou aproximadamente R$ 989 milhões. Com a descoberta do pré-sal completando mais de 20 anos, espera-se que esses leilões ajudem a revitalizar as reservas de petróleo e gás no Brasil, especialmente em um contexto de queda prevista na produção futura.

Considerações Finais e Perspectivas

Embora a indústria considere esses leilões como uma oportunidade promissora, organizações voltadas para questões socioambientais expressam suas preocupações. O Instituto Arayara, por exemplo, levantou questões sobre a realização do leilão, apontando a sobreposição com áreas indígenas e de conservação. Essas discussões destacam a necessidade de harmonizar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente.