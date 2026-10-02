Anticiclone baixa temperatura no Sul do Brasil

A queda acentuada nas temperaturas na Região Sul do Brasil é provocada pela atuação de um anticiclone, que opera em conjunto com uma frente fria. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulga que essa combinação está gradualmente afetando o clima local.

O anticiclone, que representa um sistema de alta pressão, proporciona um ambiente mais estável, reduzindo a quantidade de nuvens. Isso resulta no espalhamento de ar gelado, especialmente durante a noite, quando os termômetros tendem a descer ainda mais.

Em relação ao Rio Grande do Sul, a previsão aponta chuvas isoladas, mas ao longo do dia deve haver uma diminuição nas nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura mínima prevista é de 13°C, com a máxima podendo chegar a 23°C.

No Paraná, um alerta amarelo foi emitido para tempestades, com destaque para as regiões noroeste, norte e leste, onde são esperadas chuvas acompanhadas de trovoadas e granizo. Santa Catarina pode vivenciar condições climáticas semelhantes.

Avançando para o Sudeste, uma nova frente fria provoca rápidas alterações no clima, trazendo chuvas e trovoadas para as áreas oeste e sul de São Paulo. O tempo instável pode se espalhar para o sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, além do centro e sul do Espírito Santo, onde há risco de granizo.

Um aviso laranja de alerta foi emitido para tempestades no Triângulo Mineiro, abrangendo o sul de Minas Gerais e as áreas centrais e sul de Rio de Janeiro e São Paulo.

No Centro-Oeste, a previsão indica risco de tempestades em Mato Grosso, Goiás e partes de Mato Grosso do Sul, com um alerta laranja ativo. Outras áreas possuem um aviso amarelo, sugerindo um perigo potencial, mas sem a ocorrência de condições severas.

Na Região Norte, o início de outubro traz chuvas e trovoadas isoladas em estados como Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, que estão sob risco de tempestades. O clima está mais estável no Amapá e em porções de Pará e Tocantins, onde as altas temperaturas se mantêm, especialmente no sudeste do Tocantins, que também enfrenta um alerta amarelo devido à baixa umidade do ar.

Por fim, na Região Nordeste, onde o calor predomina, um alerta amarelo é válido devido à baixa umidade em várias áreas, incluindo o leste do Maranhão, a maioria do Piauí e partes da Bahia. As temperaturas nas capitais devem variar, com mínimas de 21°C em Maceió e máximas que podem alcançar 39°C em Teresina.