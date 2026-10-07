Anvisa aprova tratamento para doença do enxerto contra hospedeiro

Novidade no Tratamento de Complicações em Transplantes de Medula Óssea

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) marcou um avanço relevante na luta contra complicações associadas a transplantes de medula óssea ao aprovar o Niktimvo (axatilimabe). Este anticorpo monoclonal se destina ao tratamento da doença crônica do enxerto contra o hospedeiro, que pode afetar adultos e crianças com peso igual ou superior a 40 quilos.

Após o transplante, a doença do enxerto contra o hospedeiro pode se manifestar tardiamente, geralmente cerca de 100 dias após o procedimento. Nesse quadro, os linfócitos T do doador realizam um ataque aos tecidos do receptor, resultando em uma reação adversa que pode ser severa.

De acordo com a Anvisa, essa condição está ligada a um aumento considerável na morbidade e mortalidade, além de impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A agência ressaltou que muitos desses pacientes têm poucas opções de tratamento, especialmente após tentativas malsucedidas com várias linhas terapêuticas, evidenciando uma necessidade clínica urgente que o novo medicamento pode suprir.

O Niktimvo deve ser administrado somente depois de falhas em pelo menos duas linhas de tratamentos sistêmicos prévios. Estudos envolvendo o uso do medicamento, na dosagem de 0,3 miligramas por quilo, a cada 14 dias, mostraram uma relação favorável entre benefícios e riscos, apresentando uma taxa de resposta global de 73,8% nos primeiros seis ciclos de terapia.