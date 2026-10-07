Anvisa autoriza Unilever a fabricar produtos de limpeza

Nesta terça-feira (6), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que a produção de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, São Paulo, foi liberada. A decisão se baseou em uma nova inspeção realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro, onde a Anvisa verificou que as falhas identificadas em inspeções anteriores foram sanadas.

Histórico das inspeções

Uma inspeção anterior, que ocorreu entre 24 e 28 de agosto, foi conduzida pela Anvisa em colaboração com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo. Durante essa visita, foram encontrados problemas relacionados às Boas Práticas de Fabricação (BPF) na unidade, resultando na suspensão temporária da produção de saneantes.

Importância das Boas Práticas de Fabricação

A Anvisa enfatizou em comunicado a relevância das Boas Práticas de Fabricação para assegurar a qualidade dos produtos ao longo do processo de produção, garantindo que as empresas atendam a rigorosos padrões de controle. Com a regularização das irregularidades anteriormente detectadas, a Anvisa agora aprovou a retoma da fabricação de produtos de limpeza pela Unilever.