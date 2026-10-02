Anvisa proíbe cosméticos e ordena recolha de gel falsificado

Nesta sexta-feira (2), a Anvisa anunciou a suspensão da fabricação e comercialização de diversos produtos cosméticos e saneantes, além de ordenar o recolhimento de um gel intravaginal falsificado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Ação contra gel falsificado

O Hidrafemme Gel Hidratante Intravaginal, do lote 2 2511006, deve ser retirado do mercado. A Helianto Farmacêutica Ltda. comunicou que unidades do produto com características diferentes da embalagem original estavam sendo comercializadas em plataformas de e-commerce.

Proibição de cosméticos

Em outra medida, a Anvisa confiscou os lotes 614323 e 614326 do antitranspirante Perspirex Strong Axilar, da Megalabs Farmacêutica S.A., que alegou não ter conhecimento sobre a produção desses lotes. A comercialização foi suspensa em razão do uso indevido de informações cadastrais. Também foram proibidos os produtos MAV C-22 Solvente Removedor de Cola Mega Hair e GhostBond XL com Controle Extra de Umidade, fabricados por empresas não registradas.

Saneantes não regularizados

Dois produtos de limpeza, o Desincrustante Ácido DX 1:40 Mult-Cap Mult Jet e a Água Sanitária Mult Jet, fabricados pela Ramos Indústria e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda., tiveram sua fabricação e venda proibidas devido à não conformidade com normas sanitárias.

Suspensão de empresa produtora

A LGR Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. teve todas as suas atividades suspensas pela Anvisa após uma inspeção realizada entre 14 e 18 de setembro, que evidenciou o não cumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 47/2013, que regula as Boas Práticas de Fabricação para produtos saneantes. Produtos como Medicpro Zime, Medicpro Zime Ultra e Lapzyme, também da mesma empresa, foram recolhidos por falta de regularização.

Mais produtos afetados

Outros itens, incluindo o Bio Lavanda Limpador de Uso Geral e a Bio Água Sanitária, produzidos pela Biojet Indústria de Produtos Químicos, foram proibidos por ausência de regularização sanitária. Por fim, a Anvisa notificou que produtos da BR Mega Limp Ltda. serão confiscados por não possuírem registro na agência.