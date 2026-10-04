Ataque em Gaza deixa quatro mortos, afirmam equipes médicas

Ataque aéreo em Gaza resulta em novas mortes de civis

Na madrugada de sábado, Israel realizou uma série de ataques aéreos que culminaram na morte de pelo menos quatro palestinos em um prédio de apartamentos na Faixa de Gaza, segundo informações das autoridades locais de saúde.

Até o presente momento, as Forças Armadas de Israel não comentaram sobre o ocorrido. Recentemente, o país intensificou suas ações contra o Hamas, alegando que o grupo está se rearmando e desrespeitando o cessar-fogo estabelecido em outubro do ano passado.

Desde a implementação do cessar-fogo, pelo menos 1,4 mil palestinos perderam a vida em confrontos, de acordo com dados das autoridades de saúde de Gaza. Em contrapartida, durante o mesmo período, Israel reportou a morte de quatro de seus soldados em ataques perpetrados por militantes na região.

O Hamas rejeita a acusação de que estaria reconstruindo seus arsenais e critica Israel por, supostamente, prejudicar o processo de paz em Gaza. As negociações, mediadas pelos Estados Unidos, continuam a buscar um novo acordo de cessar-fogo, porém ainda sem um consenso estabelecido.