Ato no Rio de Janeiro defende voto em Lula entre estudantes

Na tarde de quarta-feira (7), houve um ato em defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência, em meio a estudantes no Rio de Janeiro. Ele está em busca de seu segundo mandato consecutivo e enfrentará Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições deste ano.

A manifestação começou na Candelária, no centro do Rio, seguindo pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia. Jovens de diversas instituições, incluindo estudantes do ensino médio e universitários, participaram, levantando questões como a defesa da educação pública, a extinção da jornada de trabalho 6×1, a preservação dos direitos sociais e a proteção da democracia.

Paulo Victor de Almeida Coelho, estudante de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), manifestou seu apoio a Lula, acreditando que isso pode resultar em um futuro mais promissor para a juventude. “Nós queremos mais investimentos, condições para que todos possam estudar e se formar em uma faculdade pública”, declarou.

Por outro lado, Raissa Bispo, uma estudante de Design da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ressaltou a relevância do voto em Lula, considerando a candidatura de Flávio Bolsonaro um risco à democracia. “Ele declarou recentemente que deseja mudar a Constituição, o que representa uma ameaça para nós, uma ameaça aos nossos direitos. É crucial estarmos aqui lutando pela soberania e por nossos direitos”, pontuou Raissa.

Flávio Bolsonaro ganha apoio político em evento em Goiás

Enquanto os estudantes se manifestavam no Rio, Flávio Bolsonaro conquistou apoio em um evento realizado em Goiânia na terça-feira (6). Durante essa reunião com empresários e representantes do agronegócio, ele recebeu o respaldo do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que afirmou que essa decisão está alinhada com sua trajetória de oposição ao PT. Caiado disse: “O que nós queremos é que você devolva o Brasil aos brasileiros. Vou entrar de corpo inteiro, por convicção.”

Em relação ao apoio recebido, Flávio Bolsonaro comentou que as campanhas possuem pontos em comum e recebeu de Caiado um documento com propostas para um possível governo. “Esse apoio que recebo agora é importante. É mais que política, é sentimental”, destacou o candidato. Além disso, discutiu suas intenções de adotar políticas de segurança pública inspiradas nas experiências de Goiás e São Paulo, defendendo o endurecimento das penas.

Na mesma oportunidade, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FAP) no Congresso também manifestou apoio a Flávio Bolsonaro para o segundo turno das eleições presidenciais.