BB pagará mesários nas eleições por meio do Pix

O Banco do Brasil introduziu uma novidade nas eleições gerais de 2026 ao anunciar que mesários e outros colaboradores da Justiça Eleitoral receberão o auxílio-alimentação por meio do Pix. Essa medida faz parte de acordos de cooperação técnica estabelecidos com tribunais regionais eleitorais (TREs) em todo o país.

Com a responsabilidade pelo processamento dos pagamentos, o Banco do Brasil utilizará sua infraestrutura e sistemas eletrônicos, o que garantirá rapidez nas transações e permitirá o monitoramento de cada crédito. Estima-se que cerca de 2,3 milhões de mesários e colaboradores serão beneficiados com a transferência do auxílio-alimentação.

Pagamentos em larga escala

A colaboração entre o banco e os TREs garante que o auxílio possa ser implementado em todo o Brasil, utilizando soluções já reconhecidas do Banco do Brasil para atender órgãos públicos. Nas eleições de 2024, a instituição já havia demonstrado sua competência, ao processar mais de 2,1 milhões de pagamentos para os colaboradores da Justiça Eleitoral.

A adoção do Pix como forma de pagamento assegura que os valores sejam enviados diretamente aos beneficiários, utilizando mecanismos de segurança e rastreabilidade para as transações financeiras.

Objetivo dos acordos

É importante ressaltar que esses acordos não implicam custos para o Banco do Brasil, já que a intenção é simplificar os pagamentos do auxílio-alimentação. A iniciativa reforça a colaboração da instituição com a administração pública e visa promover o uso de soluções digitais em operações de grande escala durante o período eleitoral.

Com larga experiência no atendimento ao setor público e uma sólida presença em todo o Brasil, o Banco do Brasil está bem preparado para gerenciar essa operação nas eleições de 2026.