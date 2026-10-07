Bets informa bancos sobre devolução de R$ 1,3 bilhão

A partir de quarta-feira (7), as plataformas de apostas online no Brasil iniciam o processo de cadastro e comunicação dos saldos pendentes nas contas dos usuários aos bancos. Estima-se que R$ 1,325 bilhão, pertencente a cerca de 26,5 milhões de apostadores, esteja à espera de restituição.

As plataformas têm até quinta-feira (8) para enviar as informações organizadas por Cadastro de Pessoa Física (CPF) e os dados bancários associados. O reembolso dos valores pelos bancos deve ocorrer entre os dias 9 e 14 de outubro.

Aspectos financeiros

R$ 1,325 bilhão ainda aguardando devolução;

26,5 milhões de apostadores impactados;

86,2 milhões de contas com saldo inferior a R$ 1;

R$ 15,5 milhões estão em contas com saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99;

188 sites legais perderam suas licenças;

13.241 sites ilegais estão sendo bloqueados.

Restituição dos valores

A devolução dos montantes será feita diretamente nas contas bancárias que os apostadores utilizaram para efetuar os depósitos nas plataformas de apostas.

O cronograma oficial da devolução segue as etapas abaixo:

7 e 8 de outubro: as apostas enviam os saldos por CPF e dados bancários aos bancos;

9 a 14 de outubro: os bancos realizam as devoluções aos apostadores;

A partir de 14 de outubro: os valores não devolvidos serão entregues à Caixa Econômica Federal;

A Caixa será responsável por finalizar a restituição após receber os repasses.

O prazo para os apostadores realizarem saques voluntários diretamente nas plataformas encerrou na segunda-feira (5) às 23h59.

Saldos mínimos

Uma parcela considerável dos recursos disponíveis não foi retirada e encontra-se distribuída em contas com valores muito baixos. De acordo com dados do governo, 86,2 milhões de contas têm saldos inferiores a R$ 0,99, totalizando R$ 15,5 milhões. Vale destacar que o número de contas supera o de apostadores, já que um indivíduo pode ter registros em várias plataformas.