Bloqueio de 13,2 mil sites de apostas ilegais

Em resposta à proibição das apostas no Brasil, o governo federal iniciou em 25 de setembro o bloqueio de 13.241 sites de apostas considerados ilegais.

Além de restringir o acesso a essas plataformas, a ação também envolve a exclusão de conteúdos relacionados em redes sociais e aplicativos de mensagens. Até o momento, estima-se que aproximadamente R$ 1,325 bilhão estejam aguardando devolução para cerca de 26,5 milhões de apostadores em todo o país.

Impacto econômico das apostas

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a luta contra as apostas ilegais visa transformar a dinâmica financeira das famílias brasileiras. “Detectamos uma saída que variava entre R$ 600 a R$ 650 milhões diários da poupança popular para as apostas. Agora, esse montante ficará nas famílias”, comentou Durigan.

Detalhes sobre os bloqueios

Até o dia 5 de outubro, apenas um dos 188 sites autorizados permanecia operacional, e o governo já solicitou o bloqueio deste também. O empenho em coibir as apostas irregulares resultou em uma média de 1.103 bloqueios diários.

Em adição aos sites, foram excluídos:

974 páginas no Facebook;

560 perfis no Instagram;

900 grupos e canais no Telegram;

103 perfis no TikTok;

14 grupos no WhatsApp;

1 servidor no Discord.

Essas iniciativas impactaram mais de 17 milhões de usuários nas diversas plataformas digitais.

Processo de devolução dos valores

A proibição das plataformas de apostas entrou em vigor oficialmente nesta terça-feira (6), após o encerramento do prazo estipulado para que os apostadores retirassem seus fundos, que terminou às 23h59 do dia anterior. A partir de agora, as empresas precisam comunicar os saldos remanescentes até quarta-feira (7), identificando os usuários pelo CPF e dados bancários fornecidos.

As informações sobre a devolução incluem:

R$ 1,325 bilhão em saldos;

26,5 milhões de apostadores afetados;

86,2 milhões de contas com saldos entre R$ 0,01 e R$ 0,99;

R$ 15,5 milhões nas contas com saldo inferior a R$ 1.

É importante notar que o número total de contas é superior ao de apostadores, uma vez que muitos usuários possuem registros em várias plataformas.

Concentração de saldos e investigações

Ainda que o total de contas seja expressivo, a maior parte dos recursos está nas mãos de um reduzido grupo: apenas cerca de 200 mil apostadores, representando 1% do total, concentram 80% do saldo pendente. Por sua vez, 3,4% deste grupo detém 90% do montante total.

Durigan também informou que o governo está investigando aproximadamente 40 contas que têm saldos acima de R$ 500 mil ou R$ 1 milhão, buscando evidências de lavagem de dinheiro e possíveis ligações com atividades criminosas.

Essas investigações estão sendo realizadas em paralelo ao processo de devolução e às ações de bloqueio das plataformas ilegais.