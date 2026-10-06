Bolsonaro solicita liberação de visitas a Flávio na prisão domiciliar

Bolsonaro solicita fim da restrição de visitas de Flávio na prisão domiciliar

Na segunda-feira (5), o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que as visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL) fossem liberadas durante seu cumprimento de prisão domiciliar.

A solicitação ocorreu devido à proximidade do término da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu uma limitação de visitas no período de 90 dias, válida até 11 de outubro.

A defesa de Jair Bolsonaro argumentou que “não mais se mostra necessária a manutenção de regime excepcionalmente restritivo de visitas, sendo possível o restabelecimento, desde logo”.

A proibição de Flávio visitar seu pai surgiu após a divulgação de uma carta de Jair escrita em redes sociais, o que levou à restrição.

Jair Bolsonaro, atualmente enfrentando uma proibição de usar a internet, mesmo indiretamente, está cumprindo uma sentença de 27 anos e três meses de prisão. Esta condenação está relacionada a um caso de tentativa de golpe. Devido a complicações de saúde, incluindo pneumonia bacteriana, ele foi liberado para cumprir pena em prisão domiciliar após uma cirurgia.