Brasil e EUA formam grupo para discutir tarifas comerciais

Um grupo de trabalho foi estabelecido entre Brasil e Estados Unidos para analisar as tarifas comerciais impostas por Washington sobre produtos brasileiros, entre outras questões relacionadas ao comércio. A formalização deste grupo ocorreu durante uma reunião em Milwaukee, Wisconsin, na quarta-feira (30), na presença de representantes dos dois países.

Participação dos representantes

No encontro, estiveram presentes os ministros brasileiros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), além de Jamieson Greer, que representa os interesses comerciais dos Estados Unidos. Este evento foi realizado em conjunto com a reunião dos ministros do Comércio do G20, composta pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia e a União Africana.

Proposta do governo americano

Segundo informou o Mdic, o governo dos EUA se comprometeu a apresentar, nas próximas semanas, uma proposta definindo o escopo das discussões. Este documento deverá incluir tanto as tarifas em vigor quanto aspectos não tarifários que influenciam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos.

Objetivos do grupo de trabalho

O principal intuito desse grupo de trabalho é facilitar um canal direto para abordar e resolver os obstáculos comerciais existentes. Os ministros do Brasil reafirmaram a determinação do governo brasileiro em procurar soluções através do diálogo, protegendo os interesses locais e ampliando as oportunidades para as empresas de ambos os países.

Contexto atual das tarifas

No cenário atual, os Estados Unidos já aplicam sobretaxas a algumas exportações brasileiras. Em julho, Washington instituiu uma tarifa de 25% sobre certos produtos do Brasil com base na Seção 301 de sua legislação comercial. Além disso, uma sobretaxa que oscila entre 10% e 12,5% foi imposta a produtos de países que fazem parte da política de trabalho forçado dos EUA, impactando diretamente as exportações brasileiras.

Avanço nas relações bilaterais

A criação deste grupo sinaliza um progresso nas relações entre Brasil e Estados Unidos, que buscam uma maior aproximação após uma série de intercâmbios. Em 21 de agosto, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump mantiveram uma conversa telefônica, o que levou a novos contatos entre representantes comerciais. A reunião em Milwaukee concretiza as discussões que ocorreram anteriormente por meio de encontros virtuais.

Próximas etapas a serem seguidas

Agora, aguarda-se o envio da proposta pelos Estados Unidos, que irá estruturar as discussões do grupo de trabalho. As conversas futuras deverão abordar tanto as tarifas vigentes quanto as questões não tarifárias, visando encontrar um entendimento bilateral. O encontro em Milwaukee ocorre paralelamente ao evento ministerial do G20, que se estende até 1º de outubro.