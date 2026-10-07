Calor e chuva seguem em diversas regiões do Brasil

Nesta quarta-feira (7), uma intensa massa de ar quente e seco se estabeleceu entre a Região Nordeste e várias áreas do Norte do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que essa massa se expanda para o norte de Minas Gerais, o Espírito Santo e partes do Centro-Oeste.

Condições no Norte

No Norte, os estados do Pará, Amapá e Tocantins irão experimentar um clima predominantemente ensolarado. Contudo, existe a possibilidade de tempestades no oeste do Amazonas, além de condições semelhantes em Rondônia, na região leste de Roraima e leste do Acre. Nas capitais, as mínimas deverão ser de 24°C em Porto Velho, enquanto Palmas pode atingir impressionantes 38°C.

Tendências no Nordeste

Um alerta amarelo está ativo no Nordeste, sinalizando perigo potencial devido à baixa umidade do ar. Essa condição afeta o leste do Maranhão, grande parte do Piauí e do Ceará, além de regiões do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e áreas na Bahia. A previsão de chuvas se concentra no litoral da Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão, com algumas pancadas isoladas no extremo oeste.

As capitais da região apresentam temperaturas variando de 22°C em Maceió a até 40°C em Teresina.

Clima no Centro-Oeste

O tempo se mostra estável no Centro-Oeste, com chuvas ocasionais em locais do noroeste de Mato Grosso, leste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Um aviso amarelo também foi emitido para áreas noroeste, oeste e sul de Mato Grosso, bem como partes de Goiás e Mato Grosso do Sul, indicando a possibilidade de tempestades. Nas capitais, as temperaturas mínimas registram 19°C em Brasília, enquanto Cuiabá pode chegar a 37°C.

Previsão para o Sudeste

Na Região Sudeste, um alerta amarelo foi emitido em relação ao risco de tempestades em áreas do oeste, noroeste, norte e leste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e nas partes centro, sul e sudeste de Minas Gerais. Além disso, em grande parte do norte de Minas Gerais, a baixa umidade do ar continua a ser um fator preocupante. As temperaturas esperadas vão de 17°C em São Paulo a 31°C em Vitória.

Eventos na Região Sul

Um alerta laranja foi implementado para o oeste de Santa Catarina e para as regiões noroeste, oeste, sul e centro do Rio Grande do Sul, alertando para o risco de tempestades. Outras partes do estado, assim como certas áreas de Santa Catarina e Paraná, ainda estão sob alerta amarelo. As capitais da Região Sul apresentam mínimas de 15°C em Curitiba e máximas de 25°C em Porto Alegre.