Calor intenso atinge a maior parte do Brasil nesta quinta-feira

No início desta semana, o Brasil enfrenta uma forte massa de ar quente, caracterizada por temperaturas altas e clima seco. Essa condição é especialmente perceptível nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e na maior parte do Nordeste, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na região Norte, foi emitido um alerta amarelo alertando sobre a possibilidade de tempestades em várias localidades do Amazonas, Acre e Rondônia. Por outro lado, chuvas estão previstas para algumas áreas do Amapá, Pará e sul do Amazonas.
As capitais do país mostram uma grande variação nas temperaturas: Belém registra uma mínima de 24°C, enquanto Palmas se destaca com uma temperatura máxima de 37°C.
No Nordeste, o Inmet lançou um aviso laranja devido à baixa umidade em partes do Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia. Um aviso amarelo também alerta para outras regiões do Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba, com a expectativa de chuvas nas áreas litorâneas.
Dentre as capitais nordestinas, Maceió apresenta a temperatura mais baixa, com mínimas de 22°C, enquanto Teresina pode alcançar 40°C, a maior da região.
Na região Sudeste, um aviso amarelo foi emitido em relação a tempestades nos sudeste de Minas Gerais, nordeste de São Paulo e oeste do Rio de Janeiro. Espera-se chuvas e trovoadas no sul e leste de São Paulo, bem como em boa parte do Rio de Janeiro. As temperaturas variam entre 16°C em São Paulo e 33°C em Belo Horizonte.
Finalmente, no Sul do país, um alerta laranja foi ativado para tempestades no oeste de Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. Chuvas intensas também devem ocorrer no sul e centro de Santa Catarina, além de algumas regiões do Paraná. A mínima prevista em Curitiba é de 16°C, enquanto Florianópolis pode chegar a uma máxima de 23°C.