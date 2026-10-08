Calor intenso atinge a maior parte do Brasil nesta quinta-feira

No início desta semana, o Brasil enfrenta uma forte massa de ar quente, caracterizada por temperaturas altas e clima seco. Essa condição é especialmente perceptível nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e na maior parte do Nordeste, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região Norte, foi emitido um alerta amarelo alertando sobre a possibilidade de tempestades em várias localidades do Amazonas, Acre e Rondônia. Por outro lado, chuvas estão previstas para algumas áreas do Amapá, Pará e sul do Amazonas.

As capitais do país mostram uma grande variação nas temperaturas: Belém registra uma mínima de 24°C, enquanto Palmas se destaca com uma temperatura máxima de 37°C.

No Nordeste, o Inmet lançou um aviso laranja devido à baixa umidade em partes do Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia. Um aviso amarelo também alerta para outras regiões do Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba, com a expectativa de chuvas nas áreas litorâneas.

Dentre as capitais nordestinas, Maceió apresenta a temperatura mais baixa, com mínimas de 22°C, enquanto Teresina pode alcançar 40°C, a maior da região.