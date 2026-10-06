Câmara federal tem 35% de renovação; nova composição divulgada

No último domingo (4), as eleições para a Câmara dos Deputados indicaram uma renovação de 35,67% no corpo legislativo. Desse total, 183 deputados iniciam seu primeiro mandato na 58ª legislatura, que começará em 1º de fevereiro de 2027 e finalizará em 31 de janeiro de 2031. A reeleição foi conquistada por 301 deputados, o que corresponde a 58,6% do total, enquanto 29 ex-deputados que já estiveram no cargo voltam a fazer parte do legislativo.

Quadro racial na Câmara

Os novos deputados incluem 135 autodeclarados pretos e pardos, uma representação que atinge 26,3% do total. Essa cifra representa uma queda de 2,9% em relação aos 139 parlamentares desse grupo eleitos em 2022. Durante as eleições, houve 10.206 candidaturas de negros para vários cargos, o que totaliza 49,64% de todas as inscrições registradas.

Representatividade indígena

A representatividade indígena foi bastante afetada, com apenas três candidatos autodeclarados indígenas conseguindo se eleger: Paulo Guedes (PT-MG), Juliana Cardoso (PT-SP) e Sônia Guajajara (PSol-SP). Essa quantidade representa cerca de 0,58% do total de deputados, um retrocesso em relação a 2022, quando cinco indígenas ocuparam cadeiras. Foram registradas 73 candidaturas de indígenas a deputado federal.

Aumento na representação feminina

Um aspecto positivo desta eleição foi o recorde na representação feminina, que agora conta com 108 mulheres eleitas, um crescimento de 18,68% em relação às 91 do pleito anterior. Damares Medina, advogada, destacou a relevância dessa representação, afirmando que “cada uma, a seu modo, mostra que lugar de mulher é onde ela quiser”, independentemente das diferenças políticas.

Domínio partidário

O Partido Liberal (PL) firmou-se como a maior bancada, com 121 representantes, um acréscimo de 24 deputados em comparação à eleição anterior. A segunda posição foi ocupada pela Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV, com 88 deputados. A formação de blocos partidários é fundamental para a definição da distribuição orçamentária e das emendas parlamentares.

Resultados das votações

As últimas eleições também estabeleceram novos recordes de votação. O deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) obteve 3,11 milhões de votos, o maior número já registrado na história da Câmara. Outros candidatos se destacaram, como Lucas Pavanato (PL), com 3.038.438 votos, e a deputada Erika Hilton (PSol-SP), que alcançou 1.596.472 votos, sendo Hilton a recordista entre as mulheres.