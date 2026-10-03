Campanha arrecada alimentos para vítimas da seca no Amazonas

A Campanha Humanitária Amazônia Solidária, que começou em outubro de 2026, tem como objetivo mobilizar a população para a arrecadação de água potável e alimentos não perecíveis, destinados às comunidades ribeirinhas da Região Metropolitana de Manaus. Essas comunidades estão enfrentando os severos impactos da seca.

Com a organização da rede Converge Amazônia, a campanha visa coletar 23,4 toneladas de suprimentos até o final do mês. As entregas estão planejadas para atender comunidades situadas nas bacias do Puraquequara e do Tarumã-Açu, além de diversos locais como Jatuarana, Paraná da Eva, Paraná do Terra Nova e Janauari, incluindo Vila Nova e Nova Vila.

Essa ação emergencial foi tomada pelo governo do Amazonas após a declaração de emergência em todos os 62 municípios do estado, emitida em 21 de setembro, devido a previsões de chuvas abaixo da média e à rica influência do Super El Niño.

Objetivo da Campanha

Conforme Matheus Amazônia, coordenador-geral da Converge Amazônia, a campanha busca oferecer ajuda às famílias que lutam para obter acesso a água e alimentos durante este período difícil. Ele comentou: “O rio é caminho, fonte de alimento e parte da nossa vida. Quando o acesso pelo rio fica comprometido, toda a rotina da comunidade é afetada”.

Logística de Arrecadação

A arrecadação nos pontos de coleta terá início na próxima terça-feira (6) de outubro, com uma intensificação das atividades programadas para o período de 21 a 27 do mesmo mês. Cada ponto de coleta será responsável por gerenciar as doações, que incluem registro e armazenamento adequados. A Converge Amazônia ficará encarregada da retirada e triagem dos produtos, realizada por voluntários.

As doações serão montadas em cestas de aproximadamente 23,4 quilos, destinadas a complementar a alimentação das famílias durante a seca, quando tanto a pesca quanto o acesso às comunidades se tornam limitados.

A distribuição das cestas ocorrerá entre 8 e 22 de novembro, utilizando transporte terrestre e fluvial, de acordo com as condições de cada região e as validações de lideranças locais. Matheus Amazônia informou: “Estamos buscando apoio dos Correios e da Força Aérea Brasileira para facilitar doações de outros estados, mas essas opções ainda estão pendentes de confirmação”.

Como Contribuir

Aqueles que desejam se tornar pontos de coleta em Manaus ou em outros estados podem preencher um formulário de adesão disponível online. Os organizadores entrarão em contato para fornecer orientações sobre os procedimentos necessários para a participação.