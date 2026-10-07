Campanha de doação de sangue do Cremerj com Hemorio

A campanha de doação de sangue, promovida pelo Conselho Estadual de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) em colaboração com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), acontece hoje, 7 de outubro, das 10h às 15h. O evento está sendo realizado na sede do Cremerj, situada na Praia de Botafogo, na zona sul do Rio.

Novas Regras para Doação

A partir de 2 de outubro, novas diretrizes foram adotadas, permitindo que doadores acima de 70 anos, que já eram regulares, continuem doando sem limitações de idade. Essa iniciativa visa incentivar a participação de mais pessoas em um gesto tão importante.

Para Antônio Braga, presidente do Cremerj, “A doação de sangue é crucial para garantir a assistência adequada aos pacientes. Cada doação pode salvar vidas, e estamos empenhados nessa missão ao lado do Hemorio”.

Importância da Doação

Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, uma vez que os hemocomponentes gerados são fundamentais em diversas situações clínicas. O Hemorio precisa contar com aproximadamente 400 doadores diariamente para garantir o abastecimento de cerca de 100 unidades de saúde no estado.

No ano de 2022, a instituição coletou cerca de 96 mil bolsas de sangue, enquanto em 2023, até o momento, já foram arrecadadas cerca de 63,3 mil bolsas.

Redução de Prazos para Doação

As novas normas também visam reduzir o intervalo de espera para pessoas que não podiam doar temporariamente. Aqueles que realizaram endoscopia ou utilizaram anabolizantes sem receita médica devem agora esperar apenas quatro meses. Já para quem fez tatuagens, maquiagem definitiva ou procedimentos estéticos, a doação poderá ser feita sete dias após o procedimento, desde que as normas de segurança sejam seguidas; caso contrário, o período de espera será de quatro meses.

Entre as novas exigências de biossegurança, que já eram práticas do Hemorio, estão a obrigatoriedade de testes para malária e a utilização de códigos de barras para identificar os hemocomponentes, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

Informações Importantes para Doadores

Para participar da doação, não é necessário estar em jejum, porém recomenda-se evitar alimentos gordurosos por quatro horas antes da doação e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem o procedimento. É importante ressaltar que gestantes, lactantes e usuários de drogas não estão autorizados a doar sangue.

Informações adicionais estão disponíveis nas redes sociais do Hemorio ou pelo Disque-Sangue, através do telefone 0800 282 0708, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.