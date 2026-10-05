Campanha do segundo turno das eleições começa nesta segunda-feira

A partir de hoje, 5 de outubro, às 17h, os candidatos que se destacaram nas eleições presidenciais e para os governos estaduais, incluindo o Distrito Federal, estão autorizados a reiniciar suas campanhas. Essa autorização se dá um dia após o encerramento do primeiro turno das votações.

Atividades Permitidas

Com o início desta nova fase, os comícios, caminhadas, carreatas, distribuição de panfletos e a promoção de propaganda paga em plataformas digitais e impressas estão liberados. As ações de campanha seguirão até 22 de outubro, quando o uso de equipamentos de som deverá ser encerrado.

As regras de sonorização variam de acordo com a atividade: é permitido o uso de alto-falantes em carreatas apenas entre 8h e 22h, enquanto os comícios podem fazer uso de som até meia-noite, desde que utilizem equipamentos fixos. Para anúncios pagos, há um limite de 10 por veículo, e as dimensões dos impressos devem respeitar os limites de 1/8 de página em jornais e 1/4 em revistas.

Propaganda Gratuita na Mídia

A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, referente ao segundo turno, terá início na próxima sexta-feira, 9 de outubro, e se prolongará até 23 de outubro. As emissões no rádio acontecerão às 7h e ao meio-dia, enquanto os horários eleitorais na TV estão marcados para as 13h e 20h30, divididos em blocos de dez minutos, permitindo cinco minutos para cada candidato.

As emissoras ainda reservarão 25 minutos diários para inserções de 30 ou 60 segundos, que serão distribuídas igualmente entre os candidatos, conforme as normas estabelecidas pela legislação eleitoral.