Campanha incentiva engajamento no combate ao desperdício de alimentos

A campanha #FazAXepa, que inicia em outubro, tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre o desperdício de alimentos, apresentando essa questão de forma criativa e acessível. Sua estreia coincide com o Dia Mundial da Alimentação e busca promover um diálogo entre diversos setores, como restaurantes, empresas e mercados.

O programa Brasil Sem Desperdício, em conjunto com as organizações WWF-Brasil e Waste & Resources Action Programme (Wrap), idealizou essa iniciativa, que traz à tona um dado preocupante: aproximadamente 30% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados, enquanto 55 milhões de brasileiros lidam com a insegurança alimentar, conforme informações do IBGE.

Luiza Soares, que lidera o programa, ressalta que o desperdício é um desafio que vai além da logística, sendo também uma questão cultural. Ela observa que a busca por padrões estéticos em alimentos leva à rejeição de produtos que ainda são próprios para consumo. O conceito de “xepa”, que remete às sobras de frutas e legumes no final das feiras, será utilizado para valorizar esses alimentos como fundamentais tanto para a dieta quanto para a economia brasileira.

Ao longo de outubro, diversas atividades estão programadas, incluindo a presença da atriz Laila Zaid e da chef Bel Coelho, que participarão de debates em feiras e restaurantes populares. As redes sociais da campanha também vão veicular vídeos com receitas e relatos sobre alimentos frequentemente descartados, mas que são passíveis de aproveitamento.

A expectativa é que essa ação faça as pessoas refletirem sobre o valor que atribuem aos alimentos e que estimule práticas que promovam o uso integral desses recursos. “Desejamos que o consumo consciente se torne uma atitude simples e atraente”, destaca Soares.

Além disso, a campanha traz à tona que o desperdício de alimentos prejudica não apenas a segurança alimentar, mas também os recursos naturais e energéticos que são empregados na produção e descarte desses itens. Luiza Soares conclui: “Trata-se de uma ineficiência econômica, de uma pressão ambiental e de uma injustiça social”.

Os organizadores ressaltam a importância da participação de todos os setores da sociedade, desde consumidores a grandes empresas do setor alimentício, para que ocorram mudanças significativas. “Transformações reais pedem uma colaboração abrangente entre empresas, governo, academia e sociedade civil”, finaliza Luiza Soares.