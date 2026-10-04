Candidato precisa de mais de 50% dos votos válidos para vencer

No Brasil, para vencer as eleições majoritárias no primeiro turno, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Essa exigência se aplica a cargos importantes, como a presidência, governadorias e prefeituras em grandes cidades, desconsiderando os votos nulos e brancos.

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta no primeiro turno, os dois mais votados irão para um segundo turno. Essa regra é específica para as eleições de presidente, governador e prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores.

Eleições para o Senado

A situação é diferente nas eleições para o Senado. Neste caso, é suficiente que o candidato obtenha a maioria simples, ou seja, aquele que tiver mais votos será eleito, competindo ao lado do segundo colocado quando a eleição envolve dois senadores. Os eleitores devem escolher dois candidatos entre os 54 senadores que serão eleitos, incluindo representantes de cada estado e do Distrito Federal.

Sistema Proporcional e Voto de Legenda

As eleições para deputados federais, estaduais e vereadores no Brasil ocorrem sob um sistema proporcional. Os votos individuais para candidatos e os votos de legenda são somados para determinar quantas vagas cada partido ou federação conquistará. Em seguida, estas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados de cada legenda ou federação.

Os eleitores também podem optar pelo “voto de legenda”, que consiste em votar apenas no partido. Ao digitar o número do partido na urna eletrônica, o eleitor expressa sua preferência pela legenda, e não por um candidato específico. Consequentemente, quanto mais votos um partido ou federação recebe, maior é o número de assentos que conquista.