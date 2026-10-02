Candidatos podem checar aprovação de reaplicação na Enamed

Os candidatos que solicitaram a reaplicação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) de 2026 já podem verificar se suas solicitações foram aceitas pelo Inep.

A verificação deve ser feita através do Sistema Enamed, utilizando o login da plataforma Gov.br. A nova data para a realização da prova está marcada para 18 de outubro.

Critérios para Reaplicação

A reaplicação é destinada aos candidatos que não puderam participar da aplicação regular do exame, que ocorreu em 13 de setembro, devido a problemas logísticos ou por estarem acometidos por alguma das doenças infectocontagiosas mencionadas no edital, como tuberculose, sarampo, coqueluche, rubéola, catapora ou covid-19.

A aprovação do documento comprobatório que justifique a ausência é essencial para a participação na reaplicação.

Próximos Passos

As informações sobre o local da prova estarão disponíveis no Cartão de Confirmação da Inscrição, que pode ser acessado a partir de 13 de outubro no Sistema Enamed.

Após a reaplicação, o gabarito preliminar será publicado no dia 20 de outubro, e os candidatos poderão interpor recursos entre 20 e 22 do mesmo mês.

A liberação dos resultados dos recursos, juntamente com o gabarito definitivo e o resultado final do exame, está prevista para 4 de dezembro.

Sobre o Enamed

O Enamed, instituído pelo Ministério da Educação, tem como objetivo avaliar a formação médica no Brasil e é utilizado como critério para a seleção de residências médicas. A partir de 2027, a aplicação do exame se tornará obrigatória semestralmente para todos os estudantes concluintes de Medicina.

O Inep destacou que o Enamed se tornará uma ferramenta fundamental para medir a proficiência dos alunos de medicina e a qualidade dos cursos de graduação. Apenas os graduados que obtiverem um desempenho satisfatório poderão se registrar no Conselho Regional de Medicina (CRM) e exercer a profissão no Brasil. Essa mudança faz parte da nova política de formação médica do país, estipulada na Medida Provisória 1370/2026.