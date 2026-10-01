Candidatos têm lives e cancelamento de debate nesta quinta-feira

No dia 1º de outubro de 2023, a campanha presidencial foi agitada por diversas atividades dos candidatos, que incluíram transmissões ao vivo e entrevistas, tudo isso cercado pela polêmica do cancelamento de um debate.

Debate Cancelado Causa Frustração

A Rede Globo decidiu cancelar o debate que planejava realizar, gerando desapontamento entre os presidenciáveis, como Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo), que haviam se preparado para o evento.

Candidatos Reagem ao Cancelamento

Em sua transmissão ao vivo no Instagram, Flávio Bolsonaro (PL) expressou seu descontentamento com a decisão da Justiça Eleitoral, descrevendo o cancelamento como “censura” e uma forma de “perseguição”.

Por outro lado, Wilson Grassi focou sua agenda em uma reunião com representantes da Missão de Observação Eleitoral da OEA, enquanto Clariana Barão (DC) participou de uma atividade online também promovida pela OEA. Outros competidores, como Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB), não organizaram eventos públicos na data.

Entrevistas e Propostas Relevantes

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou presença em uma entrevista no Flow Podcast, onde enfatizou a relevância dos recursos advindos da exploração do petróleo na Margem Equatorial para a educação. Além disso, ele propôs uma reforma no Judiciário, sugerindo um novo modelo para a seleção dos integrantes do Supremo Tribunal Federal.

Hertz Dias (PSTU) adotou uma abordagem bem ativa em sua campanha em Guarulhos, envolvendo-se em panfletagens e visitas a diversas instituições, destacando-se entre os candidatos nesse dia.

Considerações Finais sobre o Cenário Eleitoral

As atividades do dia revelaram um contraste significativo nas estratégias de campanha dos candidatos: enquanto alguns estiveram mais ativos, outros permaneceram em inatividade. A discussão em torno do cancelamento do debate continua e promete influenciar as próximas movimentações na corrida eleitoral.