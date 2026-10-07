Ceagesp cria estrutura provisória para vítimas de incêndio

Após um incêndio devastador ocorrido entre 5 e 6 de setembro, comerciantes e trabalhadores do pavilhão MFE-A da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) têm a chance de recomeçar. A partir de 16 de outubro, eles vão operar em uma estrutura temporária a uma quadra do antigo pavilhão, composta por duas tendas-galponas, que proporcionarão um ambiente seguro para suas atividades.

Embora a nova área tenha aproximadamente 4,8 mil metros quadrados, menor que os 6 mil m² anteriores, ela permitirá que 124 comerciantes reiniciem suas operações em um local centralizado. No momento, eles estão utilizando tendas improvisadas que se mostraram inadequadas e os expuseram a condições climáticas adversas, complicando ainda mais a circulação de veículos, especialmente em um período crítico de vendas que vai de novembro a fevereiro.

Até a construção de um novo pavilhão definitivo, os comerciantes estão isentos de taxas pela administração do Ceagesp. A comissão que os representa identificou uma queda drástica nas vendas, estimada em 50% desde o ocorrido. O pavilhão MFE-A, um dos mais antigos com 52 pavilhões em operação, era significativo para comerciantes que atuam na área há mais de 40 anos.

Apesar do espaço reduzido, a nova estrutura temporária promete melhor organização dos boxes, com a inclusão de contêineres refrigerados e mais banheiros. Os comerciantes utilizarão essa área até setembro de 2027, quando se espera que o novo pavilhão seja finalizado. Luiz Silveira Rangel, Diretor Técnico Operacional do Ceagesp, comentou sobre os planos para uma estrutura moderna, com um pé direito mais alto, divisão clara entre os boxes e a área de granel, além de uma plataforma elevada para prevenir perdas futuras em caso de inundações.

A logística de abastecimento continua sendo um desafio, uma vez que o espaço reduzido obriga a adaptação na movimentação dos caminhões. A área anteriormente destinada ao estacionamento e transbordo de mercadorias foi redirecionada para um bolsão de estacionamento, o que aumenta a distância das operações. Em dezembro, espera-se a instalação de um estacionamento provisório na área do antigo pavilhão, enquanto os trâmites para a construção do novo espaço seguem em andamento.

Início da Demolição

A demolição do pavilhão danificado começou na última semana. O processo de remoção de entulhos e peças metálicas deverá ser finalizado em 60 dias. Restos de mercadorias, principalmente cocos e melancias, ainda estão sendo retirados, uma vez que eram os produtos mais comercializados na área. Documentos das empresas afetadas também estão sendo removidos cuidadosamente, garantindo a segurança das estruturas.

Os resíduos gerados pela destruição estão sendo segregados, destinados a aterros sanitários ou a processos de reciclagem.