Chuva predomina no domingo de eleição com alerta no Paraná

No Brasil, neste domingo (4), as eleições gerais ocorrem sob um clima chuvoso, com um aviso de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A situação mais crítica se encontra no Paraná, que recebeu o alerta vermelho. Para a região oeste do estado, esperam-se temperaturas severas e clima adverso, com chuvas fortes, rajadas de vento e granizo. As cidades afetadas incluem:

Foz do Iguaçu,

Campo Mourão,

Cascavel,

Maringá,

Londrina.

Em Curitiba e em outras partes do estado, assim como no oeste de Santa Catarina, também haverá chuvas, com alerta laranja sendo emitido para perigo.

A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas para prevenir alagamentos e transbordamentos:

Buscar abrigo em áreas mais altas; Evitar atravessar áreas alagadas; Não estacionar embaixo de árvores ou postes; Impedir que crianças brinquem em águas de enchentes devido ao risco elevado de contaminação; Se ficar isolado, contate o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

No noroeste e nordeste do Rio Grande do Sul, assim como em outras regiões de Santa Catarina, as chuvas serão mais amenas, mas ainda assim há alerta de tempestades em potencial. As temperaturas nos estados da região Sul variam, indo de 14°C em Curitiba a 22°C em Florianópolis.

Previsão Para o Centro-Oeste

A Região Centro-Oeste também enfrenta condições complicadas, com chuvas e trovoadas previstas. O alerta laranja abrange o norte de Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e grande parte de Mato Grosso do Sul, com risco maior de tempestades no sul do Mato Grosso do Sul.

As temperaturas nas capitais da região ficam entre 19°C em Brasília e 34°C em Cuiabá.

Condições no Sudeste

No Sudeste, um alerta amarelo foi emitido, indicando possibilidade de tempestades. As áreas do Triângulo Mineiro e o oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, assim como partes do Rio de Janeiro e São Paulo, devem se preparar.

No norte de Minas Gerais, os eleitores podem não precisar de guarda-chuva. Em São Paulo, as temperaturas mínimas chegam a 15°C, enquanto no Rio de Janeiro, a máxima atinge 30°C.

Clima no Norte

A Região Norte apresenta predominantemente muitas nuvens, com alerta amarelo para tempestades em Tocantins, no centro e sul do Pará, em Rondônia, e no centro-sul e sudeste do Amazonas.

Chuvas isoladas devem ocorrer no norte e leste do Amapá, assim como ao longo do litoral do Pará. As temperaturas continuam altas, variando de 23°C em Rio Branco a 37°C em Boa Vista.

Condições no Nordeste

No Nordeste, a maioria dos eleitores realizará suas votações sob sol, mas há alertas amarelos de tempestades no sudoeste do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia.

Correntes de chuvas isoladas podem afetar o litoral da Bahia, além de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e a faixa leste do Rio Grande do Norte. As temperaturas mínimas variam nas capitais, de 22°C em Maceió até 39°C em Teresina.