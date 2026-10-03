Chuvas chegam às regiões Nordeste e Norte do Brasil

Uma frente fria se forma no Oceano Atlântico, trazendo chuvas para diversos locais do Brasil, com foco no interior do Nordeste e nas áreas do Norte, conforme apontado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os efeitos desse fenômeno são esperados nesta sexta-feira (2), afetando o clima em várias regiões.

Chuvas no Nordeste

A região do Matopiba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, deve vivenciar chuvas mais intensas. Um aviso amarelo foi emitido, sinalizando a possibilidade de tempestades. Também há expectativas de chuvas em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, além de partes de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

A preocupação com a baixa umidade do ar é válida para o centro e sul do Ceará, leste do Piauí, Bahia e trechos de Alagoas e Pernambuco, que também receberam um alerta semelhante.

No que diz respeito às temperaturas nas capitais dessa região, os valores variam de 22°C em Maceió a 38°C em Teresina.

Condições no Norte

Na Região Norte, um alerta amarelo também foi emitido, indicando possibilidade de tempestades no Acre, Rondônia, Amazonas e partes de Roraima e Pará. Embora ocorra previsão de chuvas em algumas áreas, o sol deve prevalecer nas regiões norte e leste de Roraima, onde as temperaturas podem chegar a 37°C em Palmas.

Aviso no Centro-Oeste

De forma similar, praticamente toda a Região Centro-Oeste está sob aviso amarelo devido a possíveis tempestades, com exceção de Mato Grosso do Sul. Chuvas e trovoadas são esperadas em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal.

As capitais da região apresentam mínimas em torno de 19°C em Brasília, enquanto Goiânia deve alcançar máximas de até 31°C.

Impactos na Região Sudeste

Na Região Sudeste, um aviso laranja foi acionado, prevendo tempestades em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Regiões como o Triângulo Mineiro e o sudeste de Minas enfrentarão chuvas, enquanto o nordeste de Minas deve se atentar à baixa umidade do ar.

As temperaturas nessa região vão de 13°C em São Paulo a 30°C em Belo Horizonte.

Possibilidade de Geada no Sul

No Sul do país, a previsão sugere a ocorrência de nevoeiro nas áreas metropolitanas e nevascas no sul do Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina. No Paraná, há chance de chuvas isoladas no norte e no litoral.

As temperaturas nas capitais do Sul devem variar, com mínimas em torno de 9°C em Porto Alegre e máximas que não deverão ultrapassar 23°C.