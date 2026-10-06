Chuvas persistem em quase todas as regiões do Brasil

Com as mudanças climáticas em destaque, a previsão do tempo deste terça-feira (6) aponta para chuvas e trovoadas em diversas regiões do Brasil, abrangendo Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Nordeste, no entanto, enfrenta um aviso de baixa umidade do ar, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Condições no Norte e Centro-Oeste

No Norte, um alerta amarelo foi acionado devido a tempestades esperadas no sul de Rondônia. Chuvas intensas também são previstas em partes do Amazonas e, adicionalmente, há a possibilidade de precipitação em regiões do Pará, Acre, Roraima e Tocantins. As temperaturas estarão elevadas, com máximas de até 38°C em Boa Vista e mínimas de 23°C em Palmas.

Na Região Centro-Oeste, um aviso laranja foi emitido em razão do risco de tempestades no sul de Mato Grosso e Goiás, além de algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Em locais como o oeste e centro de Mato Grosso e centro de Goiás, a situação é considerada menos crítica, com aviso amarelo, mas chuvas isoladas devem ocorrer no Distrito Federal e em trechos de Goiás e Mato Grosso do Sul. As temperaturas oscilarão entre mínimas de 18°C em Campo Grande e máximas de 34°C em Cuiabá.

Alertas no Sudeste e Sul

A Região Sudeste também recebe alerta laranja, com expectativa de tempestades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Outras partes de Minas e do Rio de Janeiro estão sob aviso amarelo. Chuvas isoladas devem ocorrer no sul do Espírito Santo e em áreas centrais de Minas, com temperaturas entre 16°C em São Paulo e 31°C no Rio de Janeiro.

No Sul, um alerta amarelo foi emitido para tempestades no centro e leste do Paraná, assim como no leste de Santa Catarina. A previsão inclui chuvas isoladas na região metropolitana de Porto Alegre, onde as temperaturas variam de mínimas de 12°C em Porto Alegre a máximas de 21°C em Florianópolis.

Baixa Umidade no Nordeste

O Nordeste apresenta chuvas isoladas em Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com possíveis precipitações também no litoral da Bahia e do Ceará. Um alerta amarelo por baixa umidade do ar está ativo em várias áreas, incluindo o Piauí, leste do Maranhão, partes do Ceará e regiões do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com temperaturas altas que podem atingir 39°C em Teresina e mínimas de 21°C em Maceió.