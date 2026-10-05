Chuvoso em grande parte do país nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (5), o Brasil enfrentará condições climáticas instáveis, com previsão de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As regiões mais impactadas serão o Sul, além de partes do Sudeste e do Centro-Oeste.

O Inmet emitiu um alerta laranja para tempestades que afetam o oeste do Paraná, o sudoeste de São Paulo e boa parte do Mato Grosso do Sul, indicando potenciais riscos à população local.

Na região Centro-Oeste, as chuvas virão acompanhadas de trovoadas, resultando em temperaturas mais amenas. Em Brasília, a temperatura mínima esperada é de 19°C, enquanto em Campo Grande as temperaturas podem alcançar até 36°C.

O clima na Região Norte permanecerá abafado, com expectativa de chuvas e trovoadas, especialmente no Amazonas, no norte e leste de Rondônia, no sudoeste do Pará, e nas áreas central e oeste de Roraima, além do oeste de Tocantins. As temperaturas oscilarão de 23°C em Rio Branco a 37°C em Boa Vista.

No Nordeste, apesar do céu nublado, as chuvas devem ser isoladas, ocorrendo principalmente ao longo da costa e nas áreas entre o oeste do Maranhão e a Bahia. Nas capitais, as temperaturas mínimas devem variar entre 22°C em Maceió e máximas de até 38°C em Teresina.

Na região Sudeste, são esperadas chuvas e trovoadas em partes do Triângulo Mineiro, no sul e no sudeste de Minas Gerais, além de todo o estado de São Paulo. A previsão aponta para muitas nuvens e pancadas isoladas em Belo Horizonte e no Espírito Santo, com mínimas de 17°C em São Paulo e máximas atingindo 30°C no Rio de Janeiro.

Finalmente, o Sul do país continuará a ser afetado por chuvas e trovoadas, especialmente no Paraná, em Santa Catarina e em algumas localidades do Rio Grande do Sul. As temperaturas permanecerão frias, com mínimas de 15°C em Porto Alegre e máximas de 19°C em Curitiba.