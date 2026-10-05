Cleitinho Azevedo é eleito governador de Minas Gerais no 1º turno

Neste domingo (4), Cleitinho Azevedo, do partido Republicanos, garantiu sua vitória como governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições 2026. Com 55,41% dos votos válidos, ele conquistou um total de 6.276.925 sufrágios, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até às 21h50, com 99,34% das urnas já contadas, Azevedo manteve uma margem ampla sobre seu oponente Patrus Ananias, do PT, que arrecadou apenas 26,28% dos votos, somando 2.977.570. Graças a essa vitória expressiva, Azevedo se torna governador sem a necessidade de um segundo turno, uma vez que a lei exige apenas uma maioria simples para a eleição direta.

Antes de alcançar esse marco, Cleitinho Azevedo atuava como senador por Minas Gerais desde 2023 e já havia passado pelas funções de vereador em Divinópolis e deputado estadual. Esta eleição foi a sua estreia na corrida pelo governo do estado.