Cobertura especial das eleições pela Agência Brasil e EBC

No próximo domingo (4), a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) vai realizar uma cobertura abrangente do processo eleitoral, com o tema O Jornalismo Público a Serviço da Democracia. Essa iniciativa contará com a participação da TV Brasil, da Agência Brasil e da Rádio Nacional, que se unirão para noticiar desde a abertura das urnas até a apuração e a divulgação dos resultados.

Detalhes do processo eleitoral

Os eleitores escolherão, nesta data, o presidente e o vice-presidente da República, além de 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e deputados estaduais e distritais. O primeiro turno ocorrerá no domingo, e, se necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.

TV Brasil destaca as votações

A partir das 9h, a programação da TV Brasil começará, oferecendo transmissões ao vivo a cada hora. A emissora fará um tour pelas diferentes praças e canais da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) para cobrir os eventos mais importantes. A partir das 15h, a jornalista Luciana Barreto ancorará a cobertura diretamente do estúdio da TV Brasil, que incluirá blocos dedicados aos principais assuntos do dia e a preparação para a apuração dos votos.

A cobertura será liderada por Guilherme Portanova das 16h30 até a conclusão da apuração, apresentando dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em tempo real.

Atualizações pela Agência Brasil

O site da Agência Brasil fornecerá atualizações contínuas ao longo do dia, trazendo notícias e informações relevantes sobre a votação. Um painel destacado na página principal disponibilizará resultados em tempo real, facilitando o acesso do público aos dados. Após o fechamento das urnas, a Agência Brasil irá compartilhar reportagens com centenas de veículos de comunicação tanto no Brasil quanto no exterior.

As informações online incluirão análises dos resultados, enfocando bancadas, os candidatos mais votados e questões sociais como gênero e raça. Os jornalistas da Agência Brasil participarão de programas especiais na TV Brasil e na Rádio Nacional, trazendo atualizações e análises referentes à eleição.

Rádio Nacional com edições especiais

A Rádio Nacional começará sua cobertura às 8h, apresentando edições ampliadas do Nacional Notícias. Durante o dia, a emissora fará entradas curtas a cada hora e exibirá o Repórter Nacional – Edição Especial ao meio-dia, com um resumo das principais notícias relacionadas à votação.

As informações sobre a apuração seguirão no ar das 17h às 21h no programa Eleições 2026 – Especial de Apuração, que contará com uma equipe de apresentadores, incluindo Juliana Maya e Daniel Ito.