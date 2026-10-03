Conflito no Iêmen atinge recorde de pessoas em fome

De acordo com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), da Organização das Nações Unidas (ONU), a quantidade de pessoas que enfrenta dificuldades para atender suas necessidades alimentares no Iêmen atingiu um nível alarmante, conforme foi divulgado nesta sexta-feira (2). Esse cenário de crescente insegurança alimentar está diretamente relacionado à escalada do conflito entre a Arábia Saudita e os houthis, que têm o apoio do Irã.

A situação piorou novamente após uma trégua mediada pela ONU, que em 2022 resultou em uma diminuição dos combates. Esse aumento nas hostilidades levou ao deslocamento de dezenas de milhares de pessoas e pode alterar o controle territorial em várias áreas do país, além de impactar as rotas marítimas do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb.

A crise alimentar se tornou sem precedentes nas áreas sob controle do governo, com três em cada quatro famílias relataram a necessidade de pular refeições. A população nas regiões que estão sob monitoramento do PMA é de cerca de 10 milhões de pessoas. Matthew Hollingworth, que ocupa o cargo de diretor-executivo adjunto do PMA para Operações de Programa, afirmou que a atual insegurança apresenta um risco de impacto devastador sobre a segurança alimentar da população.