Contêineres com produtos da China são apreendidos no Porto do Rio

A Receita Federal, em sua mais recente ação no Porto do Rio de Janeiro, apreendeu nove contêineres de produtos que vieram da China, totalizando 135 toneladas e avaliados em R$ 63 milhões. Essa operação fez parte da Operação Play Fake.

No início da operação, que teve início em setembro, cinco contêineres foram retidos, com carga estimada em R$ 35 milhões. Essa ação decorreu de uma análise de risco que identificou problemas nas informações fornecidas sobre as importações.

Recentemente, na etapa seguinte da operação, quatro contêineres adicionais foram encontrados, com mercadorias semelhantes, somando um valor aproximado de R$ 28 milhões.

A Receita Federal apurou que as declarações apresentadas para as mercadorias indicavam um valor agregado baixo. Contudo, durante a inspeção, os agentes perceberam que os produtos listados ocupavam apenas a parte frontal dos contêineres, enquanto na parte traseira estavam itens que sugeriam fraudes aduaneiras, como brinquedos, pelúcias, bonecos colecionáveis, cartas de jogos, canetas e outros produtos de marcas reconhecidas.

Além disso, a operação revelou possíveis falsificações de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual e brinquedos que não tinham a certificação exigida do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A ausência dessa certificação impede a venda regular desses produtos no Brasil.

Alerta aos Consumidores

Com a aproximação do Dia das Crianças, a Receita Federal orienta os consumidores a checarem a origem dos brinquedos antes da compra. É essencial que os produtos estejam devidamente certificados pelo Inmetro, uma vez que itens sem essa certificação não passam pelos rigorosos testes de segurança necessários.