Cury mantém silêncio no segundo turno após ficar em terceiro lugar

Augusto Cury, candidato do Avante à presidência, anunciou que adotará uma abordagem de “silêncio” em relação ao segundo turno da eleição, onde Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro são os competidores.

Com 3,44 milhões de votos, o que corresponde a 2,89% dos votos válidos no primeiro turno, Cury declarou que não deseja que seu nome, nem o de seu coordenador, Júlio Delgado, sejam utilizados para apoiar algum dos dois candidatos que avançaram. Essa afirmação foi feita em uma coletiva de imprensa na quinta-feira (4) à noite.

“Me mantenho em completo silêncio sobre aqueles que participarão do segundo turno. Não quero comentar nada a respeito”, disse Cury.

Além de se abster de comentar sobre o segundo turno, Cury mencionou sua intenção de se distanciar da política. “Estou absolutamente convencido de que não continuarei na política. Embora o futuro seja incerto, mantenho minha posição quando tenho uma convicção forte”, assegurou.

Ao concluir sua campanha, Cury destacou a importância de reduzir a polarização entre os eleitores. Em uma mensagem publicada após os resultados do Tribunal Superior Eleitoral, ele agradeceu os votos recebidos e incentivou tanto Lula quanto Bolsonaro a refletirem sobre suas propostas para o novo governo.

“Espero que um conservador possa ouvir um progressista sem hostilidade, e vice-versa. Que possamos debater ideias sem agredir pessoas. Independentemente de quem vença, desejo que o futuro governo tenha um olhar voltado para um Brasil repleto de esperança”, concluiu Cury.