Dados do TSE sobre comparecimento de eleitores em processamento

TSE confirma processamento de dados eleitorais até dia 11 de outubro

Na terça-feira (6), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que os dados sobre o comparecimento dos eleitores no primeiro turno das eleições estão em estágio de processamento, o que implica que as informações ainda não são definitivas. Essa notícia veio após eleitores relatarem em redes sociais que, ao verificarem seus cadastros de justificativa eleitoral, encontraram mensagens informando que haviam “faltado” ao voto no último domingo (4).

Em resposta a essas reclamações, o TSE esclareceu que os dados estão “em processamento” e garantiu que todo o trabalho será finalizado até o dia 11 de outubro.

A atualização abrange detalhes como presença, ausências, justificativas e a atuação dos mesários durante a votação. A certidão de quitação eleitoral, que é acessível online e através do aplicativo e-Título, ficará suspensa de 5 a 11 de outubro devido a esse processamento. Os eleitores poderão gerar o documento eletrônico que confirma sua presença nas urnas a partir do dia 12 de outubro.