Data do segundo turno das eleições é confirmada

No segundo turno das eleições, os brasileiros voltam às urnas em 25 de outubro de 2026, onde a disputa se dará pela presidência da República, além dos governos de seis estados e do Distrito Federal.

Após o primeiro turno, Flávio Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, avançaram para essa etapa. Flávio conquistou 47,03% dos votos válidos, o que representa um total de 56.103.033 votos, enquanto Lula ficou com 45,16%, totalizando 53.870.724 votos. A realização do segundo turno foi definida, uma vez que nenhum candidato conseguiu obter a maioria absoluta no primeiro turno.

Além da corrida presidencial, haverá também segundos turnos nas disputas para governador em várias localidades:

Estados com Segundo Turno e seus Candidatos

Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos)

Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL)

Distrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) — Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço ficou com 34,06%.

Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD)

Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT)

Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)

Fique atento às decisões que moldarão o futuro político do país no próximo mês!