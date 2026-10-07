Defensoria e Univaja firmam acordo para apoio a indígenas do Javari

Na última quarta-feira (7), a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e a Defensoria Pública do Amazonas (DPAM) selaram um importante acordo de cooperação técnica. Este entendimento tem como propósito facilitar o acesso a assistência jurídica gratuita para as comunidades indígenas da região, abordando diversas questões relacionadas a documentação civil, registros públicos e assuntos familiares.

Desafios de Acesso à Justiça

Conforme aponta o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as comunidades indígenas enfrentam barreiras significativas para acessar serviços públicos e regularizar documentação civil. As longas distâncias, a falta de infraestrutura adequada e a dependência de transporte fluvial contribuem para essa dificuldade. A cooperação entre a DPAM e a Univaja surge como uma alternativa para superar esses obstáculos, assegurando que o atendimento seja realizado com respeito à cultura e à organização social dos povos da região.

Iniciativas Recentes de Documentação

Em março de 2026, um mutirão sob o programa “Registre-se: Brasil Parente”, gerido pelo CNJ, permitiu que mais de 1,3 mil indígenas da aldeia Massapê tivessem a chance de regularizar e emitir documentos até então inacessíveis. Essa ação foi crucial, pois muitos moradores do Vale do Javari conseguiram finalmente adquirir seus registros civis.

A Uniava também destacou a relevância de ampliar a assistência jurídica, mencionando que, em um levantamento de um mutirão realizado anteriormente, foram detectadas várias demandas históricas, incluindo questões relacionadas à documentação civil, previdência social e pensões alimentícias. Ademais, muitos indígenas viajaram grandes distâncias em busca de atendimento jurídico gratuito, evidenciando a necessidade urgente desta parceria.

Contexto e Repercussão Internacional

O cenário do Vale do Javari ficou em evidência internacional em 2022, em decorrência dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Esses eventos chamaram atenção para a violência e as atividades ilegais na área, que abriga a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo. Investigações conduzidas pela Polícia Federal relacionaram esses crimes a conflitos decorrentes da pesca e da caça ilegais.

Ações do Ministério Público Federal

A Univaja se compromete a proteger o território e os povos indígenas isolados, lutando contra ameaças e promovendo a preservação da autonomia e dos modos de vida locais. O Ministério Público Federal (MPF), por sua vez, tem implementado ações que visam fortalecer a proteção dos povos da região, incluindo medidas direcionadas a líderes indígenas e defensores dos direitos humanos.

Durante suas missões no Vale do Javari, o MPF tem procurado intensificar as medidas de proteção e garantir que as comunidades sejam consultadas de forma livre e informada sobre questões territoriais, buscando resguardar seus direitos.