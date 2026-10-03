Defesa Civil mobiliza equipes para temporais no Sul e Sudeste

Em resposta à previsão de intensas chuvas que se aproximam para este fim de semana, a Defesa Civil Nacional ativou equipes em diversas cidades das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Essas medidas são particularmente importantes, pois coincidem com o Primeiro Turno das Eleições 2026, programado para este domingo (4).

Equipes já estão posicionadas em áreas vulneráveis, como Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Na última sexta-feira (2), foi realizada uma reunião de coordenação, reunindo agências federais e os representantes das defesas civis estaduais e municipais.

A Defesa Civil Nacional expressa sua maior preocupação com os riscos de deslizamentos de terra, alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia, que podem ser acentuados pelas condições climáticas desfavoráveis.

Aviso de grande alerta

Devido ao cenário de emergência, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho, que denota grande perigo, para o final da semana. No sábado (3), a previsão indica chuvas que podem alcançar mais de 60 milímetros por hora e até 100 mm durante todo o dia em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No domingo (4), há possibilidade de tempestades nas regiões do Paraná e de Santa Catarina, com chuvas também superando 60 mm/h, ventos fortes acima de 100 km/h e riskos de granizo.

As áreas do Sudeste mais suscetíveis a essas condições incluem:

Campo das Vertentes e Zona da Mata, em Minas Gerais;

Região Serrana e sul Fluminense, no Rio de Janeiro;

Caparaó e Litoral Sul, no Espírito Santo.

No Sul do Brasil, as regiões que devem sofrer mais com os efeitos dessa instabilidade são:

Oeste e sudoeste do Paraná;

Oeste de Santa Catarina;

Noroeste do Rio Grande do Sul.

A instabilidade climática também poderá afetar parte do sul do Mato Grosso do Sul.

Orientações para a população

Diante das tempestades previstas, a Defesa Civil orienta a população a buscar abrigo em locais seguros, evitando ficar próximo a árvores, postes e objetos que possam ser arrastados pelo vento. É fundamental não atravessar áreas alagadas, nem mesmo com veículos.

Nas regiões montanhosas, as pessoas devem estar atentas a sinais de perigo, como fissuras no solo, árvores inclinadas e estalos no terreno. Em caso de emergência, recomenda-se contatar a Defesa Civil local pelo telefone 199 ou os Bombeiros pelo número 193.

Além disso, a população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil Nacional, que podem ser recebidos por SMS, WhatsApp e redes sociais. Para receber alertas via SMS, basta enviar o CEP para o número 40199 ou enviar mensagens para (61) 2034-4611.

Sistema Defesa Civil Alerta

Para fortalecer a proteção, a Defesa Civil apresentou um sistema de alertas que utiliza a rede de telefonia celular para emitir mensagens diretamente aos dispositivos móveis em áreas de alto risco. Os alertas aparecem em destaque na tela e emitem sons, mesmo no modo silencioso, sem necessidade de cadastro prévio. O serviço é gratuito e é compatível com celulares que operam nas tecnologias 4G ou 5G.

O objetivo principal é manter a população informada sobre os riscos iminentes e as medidas de segurança a serem seguidas, além de oferecer orientações práticas para se proteger durante as tempestades.