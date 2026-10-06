Deputados estaduais eleitos por SP nas eleições de 2026

As eleições de 2026 iniciaram com o primeiro turno realizado neste domingo (4), onde os cidadãos de São Paulo escolheram os 94 deputados que comporão a Assembleia Legislativa, conhecida como Alesp. Um dos principais destaques do pleito foi Eduarda Campopiano, do Partido Liberal (PL), que alcançou uma marca impressionante de 1.956.238 votos, estabelecendo um novo recorde.
Em segundo lugar, Eduardo Suplicy, representante do Partido dos Trabalhadores (PT), garantiu a eleição com 654.627 votos. Confira a lista dos deputados estaduais eleitos e os votos que receberam:
- EDUARDA CAMPOPIANO (PL) – 1.956.238
- EDUARDO SUPLICY (PT) – 654.627
- SOFIA FAVERO (PSOL) – 407.773
- CARLOS GIANNAZI (PSOL) – 367.861
- PAULA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) – 326.190
- GIOVANNI SANCHES (PL) – 235.363
- ROGERIO LINS (PODE) – 229.928
- TENENTE COIMBRA (PL) – 198.342
- RAFA MINATO (MISSÃO) – 185.582
- DANILO JOAN (PP) – 182.839
- THOMAZ HENRIQUE (PL) – 178.164
- EDIANE MARIA (PSOL) – 170.844
- LUIZA ERUNDINA (PSOL) – 169.567
- DELEGADO OLIM (PP) – 163.918
- RODRIGO ASHIUCHI (PL) – 162.562
- MONICA DAS PRETAS (PSOL) – 159.100
- ITAMAR BORGES (MDB) – 159.058
- BRUNA FURLAN (Republicanos) – 157.381
- MARCOS DAMASIO (PL) – 156.691
- DANI ALONSO (PL) – 155.574
- REGINA NUNES (MDB) – 154.966
- DUDA HIDALGO (PT) – 154.953
- SARGENTO CASTRO (PP) – 143.422
- PROFESSORA BEBEL (PT) – 142.001
- CONTE LOPES (PL) – 139.225
- FELIPE SERTANEJO (PL) – 138.277
- ROGERIO NOGUEIRA (PL) – 137.335
- TELHADINHA – CAPITÃO TELHADA (PP) – 134.006
- ANA CAROLINA SERRA (PSDB) – 132.881
- MARIANA CONTI (PSOL) – 126.344
- DELEGADA GRACIELA (PL) – 125.624
- DR. EDSON DA PAIOL (PODE) – 124.394
- ALEX MADUREIRA (PL) – 122.704
- LEONARDO GRANDINI (PT) – 122.158
- DANILO CAMPETTI (Republicanos) – 119.904
- BARROS MUNHOZ (PSD) – 116.413
- EMÍDIO (PT) – 108.275
- PAULO MANSUR (PL) – 107.073
- RAFAEL SARAIVA (União) – 105.174
- RODRIGO MAR (PT) – 104.820
- ENIO TATTO (PT) – 102.892
- REINALDO ALGUZ (MDB) – 101.946
- MARTA COSTA (PSD) – 100.083
- CAIO FRANÇA (PSB) – 99.840
- FRANCO SARDELLI (PL) – 98.375
- DOUGLAS GARCIA (União) – 97.410
- PAULO FIORILO (PT) – 96.370
- DANILO BALAS (PT) – 96.188
- LUIZ FERNANDO (PT) – 94.901
- DÉBORA CAMILO (PSOL) – 94.895
- LETICIA AGUIAR (PL) – 94.832
- DONATO (PT) – 94.779
- CARLA MORANDO (PSD) – 94.596
- RICARDO MADALENA (PL) – 94.319
- LEANDRO BASSON (PODE) – 90.934
- PARDINI (PSD) – 89.558
- ROGÉRIO FRANCO (PL) – 89.156
- ANALICE FERNANDES (PSD) – 88.784
- DELEGADO MESQUITA (PP) – 87.918
- VALDOMIRO LOPES (PSB) – 86.893
- THAMMY MIRANDA (PSD) – 85.619
- BRUNO ZAMBELLI (PL) – 82.946
- ELY SANTOS (Republicanos) – 82.559
- LÉO OLIVEIRA (MDB) – 82.508
- THAINARA FARIA (PT) – 81.485
- MAURO BRAGATO (PSD) – 79.157
- MARINA BRAGANTE (PSB) – 78.957
- CORONEL PAGANOTTO (PL) – 77.703
- SOLANGE FREITAS (União) – 77.524
- JOÃO PAULO (PT) – 76.371
- CAMILA GODOI (União) – 74.733
- CARUSO (MDB) – 74.480
- KAKA DO AUTISMO (PODE) – 74.365
- BARBA (PT) – 74.115
- RAFAEL SILVA JR (PSD) – 74.043
- RODRIGO MORAES (PL) – 73.787
- RÔMULO (PT) – 73.648
- RENATA SENE (Republicanos) – 73.526
- MARCOLINO (PT) – 72.574
- JOÃO PAULO RILLO (PT) – 72.486
- LUCAS BOVE (PL) – 71.263
- CAPITÃO MOSART (PL) – 70.997
- ANA PERUGINI (PT) – 70.737
- SEBASTIÃO SANTOS (Republicanos) – 68.118
- FABIO FARIA DE SÁ (PODE) – 68.055
- LISBOA (PL) – 67.413
- HENRIQUE KRIGNER (NOVO) – 66.512
- GILMACI SANTOS (Republicanos) – 66.474
- ISAAC ANTUNES (PL) – 61.953
- FABIANA BOLSONARO (PL) – 61.183
- THIAGO AURICCHIO (PL) – 59.942
- KEIT LIMA (PSOL) – 58.984
- ATILA JACOMUSSI (PRD) – 54.065