Deputados federais eleitos por São Paulo nas eleições 2026

As eleições para a Câmara dos Deputados em São Paulo, o estado brasileiro com a maior população, foram concluídas no último domingo (4) e resultaram na eleição de 70 deputados. Lucas Pavanato, do PL, destacou-se como o candidato mais votado, recebendo incríveis 3.038.438 votos.
Dentre os candidatos, Erika Hilton (PSOL) também teve um desempenho notável, conquistando 1.596.472 votos, enquanto Sâmia Bomfim (PSOL) obteve 583.107 votos. O sistema proporcional utilizado na eleição considera tanto os votos individuais quanto os de legenda para a divisão das cadeiras entre os partidos.
Esse modelo proporcional garante que partidos com um maior número de votos tenham direito a mais representantes na Câmara, de acordo com a Resolução TSE nº 23.677/2021. Os deputados federais desempenham um papel crucial no processo legislativo, sendo responsáveis por discutir, propor e votar projetos de lei que afetam diretamente a vida da população brasileira.
Lista dos deputados federais eleitos por São Paulo
- Lucas Pavanato (PL): 3.038.438 votos
- Erika Hilton (PSOL): 1.596.472 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL): 583.107 votos
- Kim Kataguiri (Missão): 520.071 votos
- Tabata Amaral (PSB): 476.383 votos
- Renato Bolsonaro (PL): 379.312 votos
- Sargento Nantes (PP): 333.401 votos
- Delegado Palumbo (Podemos): 303.271 votos
- Guilherme Cortez (PSOL): 275.450 votos
- Mauricio Neves (PP): 269.996 votos
- Marcio Alvino (PL): 261.325 votos
- Professora Luciene Cavalcante (PSOL): 253.778 votos
- Ana Carolina Oliveira (Podemos): 246.741 votos
- Baleia Rossi (MDB): 239.124 votos
- Luna Zarattini (PT): 233.733 votos
- Marina Helena (Novo): 230.866 votos
- Delegado Bruno Lima (Podemos): 217.952 votos
- Rosana Valle (PL): 213.752 votos
- Renata Abreu (Podemos): 199.100 votos
- Marcos Pereira (Republicanos): 196.681 votos
- Luiz Philippe de O e Bragança (PL): 187.743 votos
- Guilherme Piai (Republicanos): 182.328 votos
- Igor Soares (PSD): 181.820 votos
- Paulo Alexandre Barbosa (PSD): 168.207 votos
- Felipe Becari (Podemos): 162.957 votos
- Thiago Surfista (PL): 161.971 votos
- Alencar Santana (PT): 160.264 votos
- Capitão Augusto (PL): 153.745 votos
- Jilmar Tatto (PT): 152.984 votos
- Celso Russomanno (Republicanos): 138.827 votos
- Thiago dos Reis (PT): 137.240 votos
- Paulo Serra (PSDB): 132.866 votos
- Sidney Cruz (MDB): 130.951 votos
- João Cury (MDB): 130.915 votos
- Luiz Fernando Machado (PL): 129.004 votos
- Arlindo Chinaglia (PT): 124.121 votos
- Pastor Marco Feliciano (PL): 122.119 votos
- Ney Santos (Republicanos): 118.566 votos
- Carlos Zarattini (PT): 117.608 votos
- Edinho Silva (PT): 115.341 votos
- Nilto Tatto (PT): 114.560 votos
- Natália Boulos (PSOL): 114.552 votos
- Kiko Celeguim (PT): 113.158 votos
- Motta (PL): 112.854 votos
- Juliana Cardoso (PT): 111.904 votos
- João Paulo Cunha (PT): 109.548 votos
- Rodrigo Gambale (Podemos): 106.901 votos
- Dra. Sandra Tadeu (PL): 106.471 votos
- Enrico Misasi (MDB): 106.225 votos
- Coronel Telhada (PP): 104.513 votos
- Paulo Freire (PL): 99.388 votos
- Marcos Neves (PSD): 98.359 votos
- Jonas Donizete (PSB): 97.335 votos
- Miguel Lombardi (PL): 96.333 votos
- Saulo Pedroso (PSD): 95.096 votos
- Altair Moraes (Republicanos): 94.770 votos
- Jefferson Campos (PL): 92.286 votos
- Carlos Sampaio (PSD): 91.902 votos
- Maria Rosas (Republicanos): 91.690 votos
- Mario Frias (PL): 91.403 votos
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL): 90.363 votos
- Carlos Bezerra Jr. (PSD): 89.414 votos
- Sirlange Manga (União Brasil): 87.820 votos
- Milton Leite Filho (União Brasil): 71.631 votos
- Adriana Ventura (Novo): 69.083 votos
- Eduardo Cury (PL): 66.860 votos
- Wesley Cezar Lelinho (PL): 66.673 votos
- Gil Diniz (PL): 63.398 votos
- Edinho Araujo (PRD): 54.443 votos
- Sônia Guajajara (PSOL): 54.207 votos