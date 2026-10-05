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Deputados federais eleitos por São Paulo nas eleições 2026

As eleições para a Câmara dos Deputados em São Paulo, o estado brasileiro com a maior população, foram concluídas no último domingo (4) e resultaram na eleição de 70 deputados. Lucas Pavanato, do PL, destacou-se como o candidato mais votado, recebendo incríveis 3.038.438 votos.

Dentre os candidatos, Erika Hilton (PSOL) também teve um desempenho notável, conquistando 1.596.472 votos, enquanto Sâmia Bomfim (PSOL) obteve 583.107 votos. O sistema proporcional utilizado na eleição considera tanto os votos individuais quanto os de legenda para a divisão das cadeiras entre os partidos.

Esse modelo proporcional garante que partidos com um maior número de votos tenham direito a mais representantes na Câmara, de acordo com a Resolução TSE nº 23.677/2021. Os deputados federais desempenham um papel crucial no processo legislativo, sendo responsáveis por discutir, propor e votar projetos de lei que afetam diretamente a vida da população brasileira.

Lista dos deputados federais eleitos por São Paulo

  • Lucas Pavanato (PL): 3.038.438 votos
  • Erika Hilton (PSOL): 1.596.472 votos
  • Sâmia Bomfim (PSOL): 583.107 votos
  • Kim Kataguiri (Missão): 520.071 votos
  • Tabata Amaral (PSB): 476.383 votos
  • Renato Bolsonaro (PL): 379.312 votos
  • Sargento Nantes (PP): 333.401 votos
  • Delegado Palumbo (Podemos): 303.271 votos
  • Guilherme Cortez (PSOL): 275.450 votos
  • Mauricio Neves (PP): 269.996 votos
  • Marcio Alvino (PL): 261.325 votos
  • Professora Luciene Cavalcante (PSOL): 253.778 votos
  • Ana Carolina Oliveira (Podemos): 246.741 votos
  • Baleia Rossi (MDB): 239.124 votos
  • Luna Zarattini (PT): 233.733 votos
  • Marina Helena (Novo): 230.866 votos
  • Delegado Bruno Lima (Podemos): 217.952 votos
  • Rosana Valle (PL): 213.752 votos
  • Renata Abreu (Podemos): 199.100 votos
  • Marcos Pereira (Republicanos): 196.681 votos
  • Luiz Philippe de O e Bragança (PL): 187.743 votos
  • Guilherme Piai (Republicanos): 182.328 votos
  • Igor Soares (PSD): 181.820 votos
  • Paulo Alexandre Barbosa (PSD): 168.207 votos
  • Felipe Becari (Podemos): 162.957 votos
  • Thiago Surfista (PL): 161.971 votos
  • Alencar Santana (PT): 160.264 votos
  • Capitão Augusto (PL): 153.745 votos
  • Jilmar Tatto (PT): 152.984 votos
  • Celso Russomanno (Republicanos): 138.827 votos
  • Thiago dos Reis (PT): 137.240 votos
  • Paulo Serra (PSDB): 132.866 votos
  • Sidney Cruz (MDB): 130.951 votos
  • João Cury (MDB): 130.915 votos
  • Luiz Fernando Machado (PL): 129.004 votos
  • Arlindo Chinaglia (PT): 124.121 votos
  • Pastor Marco Feliciano (PL): 122.119 votos
  • Ney Santos (Republicanos): 118.566 votos
  • Carlos Zarattini (PT): 117.608 votos
  • Edinho Silva (PT): 115.341 votos
  • Nilto Tatto (PT): 114.560 votos
  • Natália Boulos (PSOL): 114.552 votos
  • Kiko Celeguim (PT): 113.158 votos
  • Motta (PL): 112.854 votos
  • Juliana Cardoso (PT): 111.904 votos
  • João Paulo Cunha (PT): 109.548 votos
  • Rodrigo Gambale (Podemos): 106.901 votos
  • Dra. Sandra Tadeu (PL): 106.471 votos
  • Enrico Misasi (MDB): 106.225 votos
  • Coronel Telhada (PP): 104.513 votos
  • Paulo Freire (PL): 99.388 votos
  • Marcos Neves (PSD): 98.359 votos
  • Jonas Donizete (PSB): 97.335 votos
  • Miguel Lombardi (PL): 96.333 votos
  • Saulo Pedroso (PSD): 95.096 votos
  • Altair Moraes (Republicanos): 94.770 votos
  • Jefferson Campos (PL): 92.286 votos
  • Carlos Sampaio (PSD): 91.902 votos
  • Maria Rosas (Republicanos): 91.690 votos
  • Mario Frias (PL): 91.403 votos
  • Delegado Paulo Bilynskyj (PL): 90.363 votos
  • Carlos Bezerra Jr. (PSD): 89.414 votos
  • Sirlange Manga (União Brasil): 87.820 votos
  • Milton Leite Filho (União Brasil): 71.631 votos
  • Adriana Ventura (Novo): 69.083 votos
  • Eduardo Cury (PL): 66.860 votos
  • Wesley Cezar Lelinho (PL): 66.673 votos
  • Gil Diniz (PL): 63.398 votos
  • Edinho Araujo (PRD): 54.443 votos
  • Sônia Guajajara (PSOL): 54.207 votos