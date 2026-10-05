Deputados federais eleitos por São Paulo nas eleições 2026

As eleições para a Câmara dos Deputados em São Paulo, o estado brasileiro com a maior população, foram concluídas no último domingo (4) e resultaram na eleição de 70 deputados. Lucas Pavanato, do PL, destacou-se como o candidato mais votado, recebendo incríveis 3.038.438 votos.

Dentre os candidatos, Erika Hilton (PSOL) também teve um desempenho notável, conquistando 1.596.472 votos, enquanto Sâmia Bomfim (PSOL) obteve 583.107 votos. O sistema proporcional utilizado na eleição considera tanto os votos individuais quanto os de legenda para a divisão das cadeiras entre os partidos.

Esse modelo proporcional garante que partidos com um maior número de votos tenham direito a mais representantes na Câmara, de acordo com a Resolução TSE nº 23.677/2021. Os deputados federais desempenham um papel crucial no processo legislativo, sendo responsáveis por discutir, propor e votar projetos de lei que afetam diretamente a vida da população brasileira.

Lista dos deputados federais eleitos por São Paulo