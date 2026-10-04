Desabamento em Araçatuba, SP, causa uma morte nas chuvas

Na cidade de Araçatuba, localizada no interior de São Paulo, um desabamento em um estabelecimento comercial neste domingo (4) resultou na morte de uma pessoa. Quatro pessoas foram resgatadas com sucesso dos escombros, conforme informações fornecidas pelas autoridades locais.

Em função das chuvas intensas que têm atingido a região, a Defesa Civil do Estado emitiu alertas à população. O Corpo de Bombeiros já registrou mais de 270 ocorrências relacionadas às condições climáticas adversas em todo o estado.

O boletim do governo informou que Araçatuba experimentou rajadas de vento com velocidade de até 112 km/h. Nas cidades vizinhas, Dracena e Adamantina, as rajadas chegaram a 107 km/h e 96 km/h, respectivamente.

Além do desabamento em Araçatuba, uma outra ocorrência foi reportada durante a tarde no Hospital Materno-Infantil de Votuporanga, mas não há registros de feridos nesse incidente.

A queda de árvores foi a ocorrência mais comum durante a tempestade, sendo Presidente Prudente a cidade mais afetada, com um total de 116 casos. Araçatuba, Marília e Bauru também enfrentaram problemas, com registros de 61, 52 e 24 incidentes, respectivamente.

Por volta das 14h, Bauru, Botucatu e Itapetininga eram as áreas mais críticas em relação ao clima instável. A previsão indica que a intensidade das chuvas deve aumentar na Região Metropolitana de São Paulo, podendo se prolongar ao longo do dia e da noite.

As autoridades emitiram alertas sobre a possibilidade de descargas elétricas, fortes ventos e até chuvas isoladas de granizo. Especialistas do Centro de Meteorologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) atribuíram essas condições climáticas à aproximação de uma nova frente fria na região.

Com base nos riscos associados ao mau tempo nas próximas horas, as autoridades recomendam que a população redobre a atenção, especialmente em áreas vulneráveis.